違停女撕封條上車惹議 與拖車駕駛當街飆罵
2017-03-28 16:48
〔即時新聞／綜合報導〕原本只是一般單純的違停拖吊，竟演變成車主與拖吊車駕駛的衝突，卻也看到處理員警的經驗及好脾氣！
有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟＆爆料平台」張貼一段影片，只見一輛新竹縣警局委外的拖吊車將一輛違停的黑色休旅車吊起，正要拖回拖吊場，不料疑因拍下影片的女子撕掉封條企圖上車，引來拖吊車駕駛不滿，氣沖沖的下車質問女子為何要上車，而此舉卻讓她的男性友人不滿，高聲回嗆「兇甚麼東西，那女生餒！」而一旁協助拖吊作業的員警卻變成了和事佬，好言勸說並向2人解釋「不要上車喔，這封條已經貼了，妳會妨礙公務，不可以開玩笑！」
但雙方仍吵得不可開交，吊車駕駛不斷質問女子「你上車幹嘛？你不知道危險嗎」，這對男女卻回嗆「兇甚麼東西阿？」而站在一旁的員警只能無奈地勸雙方「好好講」，我們文明人不要這樣，有問題去申訴就好了。
最後員警也不斷安撫2人情緒並耐心地解釋「封條不能撕，拖吊是小事，因為已經拖動了，所以不能放，事情過程就是這樣，若有任何問題可以申訴，但是車門不能開，開了會出事這會變成妨礙公務，警察貼了封條不可以再跑進去！」吊車也終於將違規車拖回拖吊場。
影片一出隨即引起網友熱議，而風向一面倒的支持拖吊車駕駛，紛紛力挺表示「違規屬實還討拍」、「如果讓你上車出意外怎麼辦？拖車司機是不是要吃上業務過失？妨礙公務還敢PO網討拍」、「封條貼了，不能在開門懂嗎？」而也有網友注意到處理員警的好脾氣流言讚許「警察好理性」、「這位警察的EQ很高呦！該鼓勵」、「警察先生好客氣，讚！」
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