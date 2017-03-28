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違停女撕封條上車惹議 與拖車駕駛當街飆罵

2017-03-28  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕原本只是一般單純的違停拖吊，竟演變成車主與拖吊車駕駛的衝突，卻也看到處理員警的經驗及好脾氣！

有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟＆爆料平台」張貼一段影片，只見一輛新竹縣警局委外的拖吊車將一輛違停的黑色休旅車吊起，正要拖回拖吊場，不料疑因拍下影片的女子撕掉封條企圖上車，引來拖吊車駕駛不滿，氣沖沖的下車質問女子為何要上車，而此舉卻讓她的男性友人不滿，高聲回嗆「兇甚麼東西，那女生餒！」而一旁協助拖吊作業的員警卻變成了和事佬，好言勸說並向2人解釋「不要上車喔，這封條已經貼了，妳會妨礙公務，不可以開玩笑！」

但雙方仍吵得不可開交，吊車駕駛不斷質問女子「你上車幹嘛？你不知道危險嗎」，這對男女卻回嗆「兇甚麼東西阿？」而站在一旁的員警只能無奈地勸雙方「好好講」，我們文明人不要這樣，有問題去申訴就好了。

最後員警也不斷安撫2人情緒並耐心地解釋「封條不能撕，拖吊是小事，因為已經拖動了，所以不能放，事情過程就是這樣，若有任何問題可以申訴，但是車門不能開，開了會出事這會變成妨礙公務，警察貼了封條不可以再跑進去！」吊車也終於將違規車拖回拖吊場。

影片一出隨即引起網友熱議，而風向一面倒的支持拖吊車駕駛，紛紛力挺表示「違規屬實還討拍」、「如果讓你上車出意外怎麼辦？拖車司機是不是要吃上業務過失？妨礙公務還敢PO網討拍」、「封條貼了，不能在開門懂嗎？」而也有網友注意到處理員警的好脾氣流言讚許「警察好理性」、「這位警察的EQ很高呦！該鼓勵」、「警察先生好客氣，讚！」

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  • 員警好脾氣地安撫雙方情緒並向女子解釋他的行為觸及妨礙公務罪嫌。（擷取自影片）

    員警好脾氣地安撫雙方情緒並向女子解釋他的行為觸及妨礙公務罪嫌。（擷取自影片）

  • 雙方大聲爭吵，一旁員警充當和事佬要雙方冷靜，當個文明人。（擷取自影片）

    雙方大聲爭吵，一旁員警充當和事佬要雙方冷靜，當個文明人。（擷取自影片）

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相關關鍵字： 和事佬 拖吊車 爭吵 違停
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