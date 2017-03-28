深坑老街臭豆腐供應商 違法排汙水遭起訴

2017-03-28 11:33

〔記者錢利忠／台北報導〕年產360多萬塊豆腐，供應新北市深坑老街6成豆腐量的豆腐製造廠「深坑王家獨臭之鄉」，因偷排汙水入景美溪而遭勒令停工；去年底工廠負責人王慶昌私下復工被法辦；台北地檢署調查，該工廠已被新北市政府環保局開罰多次，今天依違反水汙染防治法，將王慶昌、工廠登記公司愷得食品及公司代表人張秀娟起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

「深坑王家獨臭之鄉」豆腐工廠已在當地經營10多年，每天約生產1萬塊臭豆腐，是深坑老街6成豆腐來源；去年9月10日，該工廠因排水不符規定，被環保局勒令停工，但負責人王慶昌卻偷偷復工，而被環保局移送法辦。

環保局查出，該工廠未取得廢汙水排放許可證，卻將製造臭豆腐時所產生的汙水排入景美溪，經檢測發現，汙水排放的化學需氧量、生化需氧量及懸浮固體等數值，分別超標44.2倍、109倍、13倍，因而勒令停工。

檢方查出，該工廠已被環保局開罰6次，累積罰金達300多萬元，工廠被勒令停工後，沒通過排放廢水水質檢測以及取得排放許可，便偷偷復工排汙，認定工廠負責人違反水汙染防治法的罪證明確。

王慶昌先前接受媒體採訪時承認，確實有生產豆腐，但已花千萬元改善廢水處理設備，並沒有造成嚴重汙染，希望政府能「給我們飯吃」。