婚紗店盆栽常失竊 下班警繞路巡查巧逮偷花賊

2017-03-28 10:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局民生派出所近來接獲自由路婚紗店反映盆栽常常失竊，員警董佳諺昨天清晨下班時後特別再繞路巡查，發現孫姓婦人正在偷盆栽，當場將這名偷花賊逮獲，依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，屏東市自由路的一家知名婚紗店，為了拍攝新人婚紗美景，在店家設立了一處盆栽區，但本月23日、24日卻連續遭人竊取，調閱監視器發現是一名女竊嫌所為，且都是選在天色還沒亮的清晨5點左右來竊取，路口監視器不易拍攝到作案的機車。

民生派出所研判，這名採花賊可能再次犯案，多次編排便衣勤務現場埋伏，但都沒有發現竊嫌蹤跡，昨天警員董佳諺清晨下班返家時，不忘這起竊案沒破，想到所內同事多次埋伏都沒有遇到犯嫌，決定騎機車繞路多查看一下，沒想到發現一台摩托車可疑的停在婚紗店門口停車位，員警用機車大燈往店內照，只見一名婦人手上就拿著盆栽，因為被燈光嚇到，竟呆呆站在原地，員警喝令婦人不准離開，立即聯絡線上巡邏員警到場支援，順利將58歲的孫姓婦人逮捕。

孫婦警訊時坦承，對於種植花草有興趣，路過婚紗店時，覺得花草都沒有受到妥善照顧，才會將盆栽帶回家中照顧，總計犯案3次偷了12盆的盆栽，價值約1000多元，全案訊問後依竊盜罪嫌送辦。