| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

驚！八里左岸驚見女浮屍 警封鎖現場追查身分中

2017-03-27  12:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日上午11時許接獲民眾報案，指稱新北市八里區左岸永續環境教育中心前的河岸邊，有具浮屍載浮載沉，警消人員獲報趕赴現場，出動船艇與人員將遺體打撈上岸，經查該具浮屍為年約50多歲的女性，身上無明顯外傷，目前警方已封鎖現場採證，後續將追查死者身分。

廣告
  • 警消人員將浮屍打撈上岸。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員將浮屍打撈上岸。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浮屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：驚！八里左岸驚見女浮屍 警封鎖現場追查身分中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.