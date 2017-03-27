驚！八里左岸驚見女浮屍 警封鎖現場追查身分中

2017-03-27 12:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日上午11時許接獲民眾報案，指稱新北市八里區左岸永續環境教育中心前的河岸邊，有具浮屍載浮載沉，警消人員獲報趕赴現場，出動船艇與人員將遺體打撈上岸，經查該具浮屍為年約50多歲的女性，身上無明顯外傷，目前警方已封鎖現場採證，後續將追查死者身分。