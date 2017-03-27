不敢吭聲！保警機警「筆談」防詐攔下78萬

家住桃園的邱男遇詐不敢吭聲！保警透過筆談防詐攔下78萬。（保七總隊提供）

2017-03-27 11:47

〔記者李容萍／桃園報導〕被角頭交代不准開口，58歲男子慌張去銀行想要領款救兒子，被機警保安警察發現，採用「筆談」查案，成功攔住詐騙案。

這件成功攔住詐騙案，發生在本月24日下午，保安警察第七總隊第一大隊指出，家住桃園的58歲邱姓男子，神色慌張前往台銀分行櫃檯欲辦理提款78萬，桃園警勤室小隊長蘇怡慶、警員傅柏舜、邱旺一直覺有異上前關心，邱男雙唇緊閉不說話，保七員警不放棄不斷關心詢問，透過筆談，邱男在紙張上寫著「我兒子幫朋友作保被押，要領新台幣78萬救人！」保警研判應該是「爸爸救我」的詐騙老梗，商請行員暫時停止付款成功攔詐。

邱男事後表示，自己第一次接到這種詐騙電話，因電話內的哭喊求救聲又很像他的兒子，便心急地依詐騙集團指示，至銀行提款，因為對方交代他手機要持續保持通話不能掛斷，且遇到銀行查證絕對不能說話，也不能回答任何問題，只要對其他人開口說話讓電話中自稱張姓黑道角頭聽到，就會馬上對他兒子下毒手，才會不敢開口。

所幸，在銀行遇到熱心保警不斷地「手寫對話」，保警也再取得兒子的電話號碼後聯繫求證，電話那頭兒子正平安地在公司上班，邱男確定兒子平安無事後，終於開口感謝保警幫忙守住辛苦工作所賺的78萬血汗錢。

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