得了便宜還賣乖！ 竊贓反嗆失主遭手機定位曝光

2017-03-25 13:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市武昌街的PS國際髮型髮廊，10日遭3名竊賊入侵，偷走多項3C用品，氣得正妹設計師Miu Miu大罵「把我的電腦還給我！」事後署名「莊善竹」的嫌犯，卻和另兩名同夥大膽用對方的IPAD開直播，反嗆「有種就來，我在這裡等你們。」結果被Miu Miu手機定位成功，警方趕至將范姓、林姓夫妻檔竊賊逮獲，「莊善竹」則逃逸。

3名竊賊是在10日凌晨2點多，到台北市西門町武昌街上，位在二樓的一間髮廊行竊，3賊在店內大肆搜刮，偷走現金8000元，電腦、相機、平板電腦以及剪刀數把、電棒夾3把等，讓店家損失16萬多元。店家當天中午開門營業後，發現遭竊，立即向警方報案。

被害店家事後氣得將相關影片放在臉書上，設計師Miu Miu還氣大罵「把我的電腦（指IPAD）還給我！」

2周後，髮廊員工友人發現竊賊居然用Miu Miu失竊的IPAD開直播，對方還在直播中囂張嗆聲「我們在饒河夜市。有種就來，我在這裡等你們。」

經Miu Miu手機定位發現對方其實在「板橋」，員工趕往定位點附近搜尋，果然在麥當勞發現3名竊嫌，趕緊報警，但開直播屬名「莊善竹」的犯嫌趁隙逃逸，警方在2名犯嫌身上起出手機及IPAD等贓物，全案函送法辦並追緝在逃犯嫌。