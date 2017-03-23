重考上醫大不給讀 逆子砍父遭聲押

2017-03-23 19:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕重考上南部大學，父母卻不讓他去就讀，20歲男子林大鈞昨晚憤而持刀砍父，警方今下午依傷害直系血親尊親屬、殺人未遂等罪嫌，將林男移送新北地檢署複訊，檢方晚間訊後依涉犯重罪有逃亡之虞，將他聲押。

林男去年重考大學上了高雄醫學大學，但父母擔心兒子不在身邊、獨自南下唸書，會過度沉迷電玩，竟不讓他去就讀，希望他留在台北，加上21日晚間林男又被媽媽痛斥打電玩，直罵「給你這麼好環境，你卻這樣！」昨晚間8時許，林男本想趁媽媽下班回家後狠揍母親洩恨，沒想到先返家的卻是爸爸，遂到廚房拿水果刀往父身上亂砍，林父趕緊打電話報警。

據悉，林男坦承殺父是為了宣洩壓抑情緒，回憶砍父過程，只記得第一刀砍向父親胸部，第二刀後他就忘了，也不記得到底砍了父親多少刀。

林男為家中長子，下有弟妹，林父平時擔任本土劇臨時演員，林母任職學校教師，母親都希望身為大哥的他可以成才，做弟妹榜樣，林嫌未有其他不良嗜好，唯一就是喜愛電玩，但父母對這點非常感冒，屢屢要求他不准再玩。林嫌高中畢業後大學一共考兩次，好不容易重考上高醫大，但父母又不讓他去讀，加上雙親管教總是用激將法，在他聽來就像冷嘲熱諷，造成長期積怨。

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2013834 資料照