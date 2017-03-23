找鄰家國中女孩性交易 70歲色翁被起訴

2017-03-23 12:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市70歲陳姓老翁覬覦住在隔壁、就讀國中的少女，以金錢利誘少女為他做性服務，允諾讓他撫摸胸部、下體就給2500元，在取得少女同意後，去年6月14日早上10點多，將少女約到住處「交易」，事後被少女媽媽發現提告，桃園地檢署檢察官偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴陳翁。

少女偵訊時自爆不只一次，早在去年6月初兩人就曾交易過一次，當時的價碼是500元，不過，陳翁供稱，他確實有給少女500元但沒有撫摸她，6月14日那天兩人則確實有性交易。

檢察官傳喚相關證人，並無積極證據顯示，6月初陳翁與少女有性交易，少女對於時間、地點的說詞也前後不一，偵結予以不起訴處分，但6月14日陳翁坦承有撫摸並給付少女2500元，也明確知道少女還在就讀國中，東窗事發後曾簽立切結書，因此，偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例予以起訴。