司改會議》大學老師新選擇？ 拿教師證當法官
2017-03-23 02:24
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組22日召開第三次會議，討論法官多元晉用議題，會中決議放寬專任教授、副教授、助理教授之大學教師證書（包括講師）作為具擬任法官職務任用資格之依據，希望透過向外徵才，增加法官的多元性，換言之，如果立法院通過，大學老師可望持聘書參加法官遴選，轉換職業跑道。
律師尤伯祥表示，法官的工作環境不佳，如何吸引學者加入，若學者進來了，是否也要先進入司法官學院受訓，結束之後再從候補法官幹起，慢慢往上爬？
司法院代表回應，學者已有工作經歷與專業知識，因此不須進入司法官學院蹲兩年，而經過評核後，認為心理素質與能力已達一定水準，甚至可直接擔任實任法官，不須有候補法官與試署法官的經歷。
成功大學法律學系教授李佳玟則抱持保留態度，認為學者不願轉任法官並非薪資或環境，而是當法官後，可能會遭受同僚的歧視。
第三分組召集人對此裁定表決，20名委員中，11名贊成，2名反對，本案通過，為法官多元晉用另開一扇大門。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 潛艦國造啟動 8年下水
- 英國國會遭恐攻 目前已攀至4死20傷
- 梅伊登《時尚》讚川普很紳士
- 浪漫「花」現嘉義 一路賞到6月
- 中東、北非10機場飛美 禁攜筆電、平板上機
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 農會選舉清場 縣府：於法有據
- 都更新政引爭議 同意、不同意戶一致罵柯P
- 一例一休有爭議 勞動部研擬4月發布「函釋」
- 台情侶喜馬拉雅山區健行 沒雇嚮導失聯19天
- 試院審查會通過 遺屬年金提高至二分之一月退金
- 大福彩、今彩539開獎囉！
- 台北市老人共餐送利多 每餐補助40元變80元
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 四週彈性工時 連上24天班是極端案例
- 國道旁16違規T霸 嘉縣府限4月初改善
- 紙風車慶25週年 新月傳奇熊厲害
- 耗資48億 新建4處社宅招標
- 經典賽》宿命之戰 史卓曼對決母親祖國
- 自由廣場》新加坡司長級平均年齡40-45歲
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 〈旅遊的滋味〉湛藍燦美的多瑙河畔
- LINE貼圖看起來好眼熟 網友酸：有些原創真好混
- 英電子裝置登機禁令 25日前實施
- 特招甄選入學 2校祭出免學雜費
- 罕病兒基因突變腦無枕葉 藝人方志友獻花打氣
- 核一、核二乾式貯存設施 地方憂淪最終處置場
- 造船業者：台灣技術不輸韓國
- 夢想NBA 胡瓏貿不怕被笑
- MLB開季 殷仔唯一台將
- 首創生物處理原水 備援民生用水
- 石岡土牛運動公園 黃花風鈴木開花了
- 老天不幫忙 水蜜桃、咖啡減產
- 李毓芬張睿家黏整天 直呼難受
- 國際原能署︰北韓核武能力提升
- 中國國務院：嚴防房市泡沫
- 英國會外攻擊事件2死 全球網友祈福
- JYP傷兵不斷 Jackson延長休息、JUN.K休養
- 非營利幼兒園夯 將進駐桃市社會住宅
- 才洗白霸凌爆解散 T-ARA約滿前最後合體
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議》大學老師新選擇？ 拿教師證當法官
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分