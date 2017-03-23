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司改會議》大學老師新選擇？ 拿教師證當法官

2017-03-23  02:24

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組22日召開第三次會議，討論法官多元晉用議題，會中決議放寬專任教授、副教授、助理教授之大學教師證書（包括講師）作為具擬任法官職務任用資格之依據，希望透過向外徵才，增加法官的多元性，換言之，如果立法院通過，大學老師可望持聘書參加法官遴選，轉換職業跑道。

律師尤伯祥表示，法官的工作環境不佳，如何吸引學者加入，若學者進來了，是否也要先進入司法官學院受訓，結束之後再從候補法官幹起，慢慢往上爬？

司法院代表回應，學者已有工作經歷與專業知識，因此不須進入司法官學院蹲兩年，而經過評核後，認為心理素質與能力已達一定水準，甚至可直接擔任實任法官，不須有候補法官與試署法官的經歷。

成功大學法律學系教授李佳玟則抱持保留態度，認為學者不願轉任法官並非薪資或環境，而是當法官後，可能會遭受同僚的歧視。

第三分組召集人對此裁定表決，20名委員中，11名贊成，2名反對，本案通過，為法官多元晉用另開一扇大門。

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