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愛上吉他老師 小三生子判賠元配30萬

2017-03-22  16:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名吳姓女子，因學BASS，戀上已婚的裴姓吉他老師，裴妻發現後，念及她年紀尚輕，要求她簽切結書承諾不再往來，即不予追究，不料吳女仍繼續與裴男偷情，還生下一子，裴妻因此提訴求償，新北地院判吳女賠償30萬元，可上訴。

檢警調查，吳女因學BASS戀上裴男，但103年7月間遭裴妻抓姦在床，裴妻念及吳女年紀尚輕，與吳女簽下切結書，保證不再與裴男往來，沒有提告，但吳女卻私下與裴繼續偷情，甚至生下一子。

前年12月間，裴男向妻子坦承仍與吳女往來，還生下一子，裴妻因此氣憤提告。

刑事部分，一審簡易判決處依相姦罪判處吳女2月徒刑，不料吳女被判刑後，竟找伍姓友人傳簡訊嗆裴妻，「…如果有人到妳門口舉牌『狼師伸淫爪女學生被騙生子，夫婦聯手索財不成告上法院』…」，二審新北地院合議庭因此加重改判吳女4月徒刑。

裴妻再提求償指出，吳女看準她與丈夫並無子嗣，憑著年輕有生育力優勢，向丈夫表示願意幫忙生育以延續香火，懷孕後，多次施壓丈夫提出離婚，因此求償100萬元。

吳女則說，因裴男多次表示對妻子只有親情沒有愛情，熱烈積極的追求下才同意交往，且裴男多次要求延續香火，但她產子後，裴男卻否認自己是生父，可見他有多殘忍；法官認為吳女已侵害裴妻配偶權，判賠30萬。

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  • 學低音吉他的吳姓女子愛上已婚的吉他老師，且偷偷生下孩子，新北地院（見圖）判賠元配30萬元。（資料照，記者王定傳攝）

    學低音吉他的吳姓女子愛上已婚的吉他老師，且偷偷生下孩子，新北地院（見圖）判賠元配30萬元。（資料照，記者王定傳攝）

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