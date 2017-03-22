五月天演唱會執勤 警意外讓無名屍回家...

2017-03-22 12:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄楠梓分局交通分隊長黃茂雄，日前執行五月天演唱會交管勤務，於執勤空檔瀏覽小港分局臉書發現，一名他轄通報的無名屍特徵，與警政署列管失蹤人口相符，意外查出死者身分，讓亡者得以返家入土為安。

黃茂雄說，這名家屬報失蹤的林姓男子，約35歲，當時二耳均有戴耳環，身高約170公分。相關的特徵和資料，都與這名無名屍相符。黃茂雄經過交叉比對無名屍體資料庫，初步確認存放於高雄市立殯儀館內的一具無名男屍，應為家屬報案協尋失蹤人口的林姓男子。

經初步比對確認後，黃才通知屬前往指認，證實為失蹤已溺斃的林姓男子，終讓亡者找到回家的路，也讓家屬放下多日來懸著的心，了卻一樁心事。

林母表示，林男生前長期受癲癇之苦，有表明不願再拖累家人，且有尋短的念頭，雖報案協尋仍無法阻止憾事發生，黃茂雄表示，他始終以「身在公門好修行」這句話砥礪自己，員警手上其實握有不少協尋資源，只要多用的心，都可能會有意想不到的收獲。

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