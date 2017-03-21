警察盤查？ 學者：不只治安，資安上也常見

2017-03-21 13:17

［記者劉婉君／台南報導］客委會主委李永得遭警察盤查事件，引發各界熱列討論，成大教授李忠憲也在臉書發文，這樣雙方不對等的盤查，不止在治安上，其實在資安上也很常見。

李忠憲在文中表示，在資安上，一個合法設立的提款機，常常要盤查提款卡的身分；一個合法設立的基地台，常常要盤查手機或筆電上的無線網路卡；一個合法的伺服器，常常要盤查幾千或是幾萬個物聯網的設備，這些小而弱的終端設備如果是偽造，強大的中心設備很容易就把它加以解決掉，比較困難的問題是，當這些強大的中心設備不符合規定，甚至是偽造的時候，這個後果和影響就不再只是零星的、區域的，而是全面性的，非常難以解決，在機器的運作上是這樣，在社會中，人的系統上也是這樣，如果把弱小的終端和強大的中心設備用同樣的規格來要求，根本不符合安全思考的邏輯，問題的核心應該是在這裡！

他指出，警察隨意盤查沒有按照法律規定，如果被盤查的一方不是內閣的閣員，應該不會引起那麼大的新聞，而且隨意盤查大家習以為常，只要不被隨意抓走，許多台灣人都可以接受，可能是從威權時代白色恐怖所受到的影響，跟我們教育小孩，「不乖警察就會把你抓走」，同樣是戒嚴時期的歷史副產品。

他認為，此次警察盤查事件就是自由與安全的界線，面對這個問題，越來越多人放棄自己的自由，希望能夠因此得到所謂的安全，這個現象從911恐怖攻擊之後，無論是美國或是歐洲，都是一再被提起的問題，為了整體社會的安全，對於個人的自由不斷地加以限縮，崇尚安全極致的表現，就是「沒有做壞事幹嘛怕人竊聽？」或是「沒有做壞事幹嘛怕警察盤查？」至於恐懼自由被侵害的情形，極致就是認為「台灣是警察國家」或是「老蔣獨裁已經復活」。

他說，台灣基本上是一個令人感到安全的地方，世界上很少有這樣的國家，不管半夜幾點到哪個地方去，基本上都沒有太大安全的疑慮，這是許多國外友人或是常常到美國歐洲的台灣朋友共同的感受。台灣沒有恐怖主義，幫派或毒品區域化的情形並不嚴重，買房子沒有某一個區域是絕對不能去住的禁忌，這樣治安良好的情況，當然是台灣應該要繼續保持下去的優良社會傳統。