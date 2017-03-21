李永得被攔檢爭議 邱太三：人民「不爽案例」可當教材

2017-03-21 11:25

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午在法務部受訪表示，行政院客委會主委李永得日前被警方攔檢引發爭議，邱太三認為，警方的作法在法制面和執行面沒問題，但在勤務執行技巧上，則值得斟酌，應將此案列為教材，作為改進和檢討資料。

邱太三建議，內政部和警方高層可將人民對警方執勤「最不爽案例」，彙整編成教材，作為日後訓練和教育警方執勤的參考。

邱太三指出，法務部不是警方的主管機關，但當初警察職權行使法立法和修法過程，剛好他在當立委，曾參與立法作業，因此以「局外人角度」來看，警方攔檢李永得是合法的，至於警方應否攔查李永得，有無合理懷疑他有觸法之虞，則涉及每個人的認知和經驗差異。