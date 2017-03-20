警察臨檢李永得惹議 促新法律師：落實不易

李永得（黃外套）遭警方攔查。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2017-03-20 22:21

〔記者溫于德／台北報導〕客委會主委李永得昨天下午著輕便運動服、夾腳拖，在台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料遭盤查，引發各界討論。其實警察得以臨檢法制化源自大法官釋字535號開始建立；該釋憲是一位僅有國中學歷的男子李榮龍，不滿患有精神病的哥哥無故遭臨檢，找上人權團體律師幫忙釋憲；幫助釋憲的律師張炳煌稍早受訪時笑答，「釋憲雖促成新法，但落實卻不易。」

對於李永得事件，張炳煌簡短回答「沒有看法」；至於李榮龍事件，張則說，雖釋憲結果出爐後促成新法「警察職權行使法」上路，但現階段要落實的確不太容易。

回憶李榮龍聲請釋憲，張炳煌說，僅國中學歷的李男，因認為3年前李兄在住家附近散步無端被非法臨檢，找上台灣人權促進會尋求協助、打官司；張身為該促進會的義務律師，才與李家兄弟結緣、幫忙寫釋憲聲請書。

張炳煌說，長期患有精神分裂症的李兄，在事發當晚9時許，於重陽橋散步突遭警方攔查、要求看身分證；但李兄未帶身分證，卻也氣不過在家附近散步要被攔查，突譙一句三字經，隨即被帶回警局製作筆錄，直到隔天凌晨1時許，才得以返家，後還被判拘役。

張炳煌也說，弟弟李榮龍的教育程度雖僅國中，但對法律頗有見地。當李兄於二審仍被判有罪時，他在李家人求助下，為李家人聲請釋憲；據了解，該釋憲歷經2年多未有下文，突然一天中午張看新聞報導，才知該釋憲案535號改變警察長期以來的臨檢勤務。

大法官釋憲535號認為，警方臨檢應遵守法治國家警察執勤的原則，臨檢的要件、程序以及人民對違法臨檢行為的救濟，都應有法律的明確規範，才能符合憲法保障人民自由權利的精神。