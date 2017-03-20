阻詐來這招 警分局和地方成立Line群組防詐守護網

新營警分局分局長王森瑒（右一）今天特別前往華南銀行新營分行頒發感謝狀給阻詐守護網的行員。（記者楊金城攝）

2017-03-20 12:28

〔記者楊金城／台南報導〕防詐、阻詐成立三道封鎖線，由於詐騙集團橫行，新營警分局為擴大防詐防護網，和「鄰里長」、「超商店員」及「銀行行員」分別成立Line群組，藉由群組宣導詐騙觀念，發現可疑詐騙案時也能即時通報。

目前里鄰長群組成員77人，超商成員101人，銀行成員88人。

警方說，不少詐騙案都是利用超商傳真地檢署假公文給詐騙車手向被害人詐騙現金，或者詐騙被害人到金融單位領款、匯款，有阻詐Line群組後，群組成員可在第一時間暗地向警方通報，例如在超商就可及時攔查車手，而里鄰長最熟知地方人事物，一有詐騙風吹草動也可通報警方，警方也能發送防詐新知給3個阻詐守護網。

日前新營警分局中山派出所接獲華南銀行通報，表示有民眾欲匯款美金3萬元，經行員察覺疑遭詐騙，第一時間利用防詐網請求警方前往協助即是成功案例。

新營警分局分局長王森瑒今天特別前往華南銀行頒發感謝狀，感謝行員機警及時阻詐，避免民眾受害。

王森瑒說，詐騙集團擅於製造讓被害人緊張、單獨面對的情境以拐騙金錢，破解最好的方法，就是「要錢免談」，並立即撥165反詐騙專線諮詢，切勿輕易受騙付款，多一分留意才有多一層保障。

相關影音