亂入遶境隊伍受困 神明助逮慣竊
2017-03-19 16:03
南市南區鹽埕北極殿遶境隊伍意外助警方逮獲刮刮樂大盜。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕一名中年男助逮慣竊到南市南區一家彩券行偷刮刮樂，被警方追緝，竊賊逃逸時意外亂入鹽埕北極殿神尊遶境隊伍，受困在遶境隊伍內，警方適時趕抵逮人。員警與民眾熱議說，北極殿玄天上帝似冥冥中發威，助逮這名橫行台南多地的刮刮樂大盜。
十八日上午，有多項竊盜前科的陳姓男子（六十歲）到南區灣裡地區彩券行偷刮刮樂後，騎機車一路向北、往台南市方向逃逸，市警六分局獲報通知線上警網攔截圍捕。竊嫌逃到明興路、興隆路口時恰巧遇上鹽埕北極殿遶境祈福隊伍。
此路口因警方實施交通管制變紅燈，陳嫌受困在遶境隊伍與紅燈中，由於廟會專案勤務規劃，附近交通崗佈署許多警力，警網獲報後全部趕赴現場，身陷遶境陣頭的陳嫌眼見大批警力趕到，只得認栽、束手就擒，在玄天上帝神轎前被警方逮捕歸案。
警方調查，無業、閒賦在家的陳姓男子，看準刮刮樂可立即兌獎變現，常佯裝欲購買彩券的顧客，到各家彩券行趁機竊取刮刮樂，以兌獎換取現金維生；警方查出陳嫌在南市第五、第六分局、高雄湖內等分局犯下多件刮刮樂竊案，各警分局都想緝捕陳嫌歸案。
市警六分局長吳清飛表示，此次能截捕竊賊，除竊嫌受遶境隊伍影響外，勤指中心也扮演關鍵角色，勤指中心將嫌犯特徵立即通報線上警網，調度附近交通崗警力前往圍捕，發揮「中樞神經」功效。有鹽埕地區居民認為，玄天上帝和警察一樣，都盼社會祥和、國泰民安，若有盜賊為非作歹，「鎮妖伏魔」的玄天上帝也會幫警察掃蕩不法。
南市南區鹽埕北極殿遶境隊伍意外助警方逮獲六十歲的陳姓刮刮樂大盜。（記者王俊忠翻攝）
南市南區鹽埕北極殿遶境隊伍意外助警方逮獲刮刮樂大盜。（記者王俊忠翻攝）
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