擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴

2017-03-19 00:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕劉姓貨櫃車司機101年靠行聯茂運通公司，聯茂承攬明和羊毛的貨櫃運輸業務，103年8月，劉男將貨櫃運至明和碼頭卸貨區，打開貨櫃門時，一包重達307公斤的羊毛突然從貨櫃掉出，擊中頭部將他砸死，劉妻與3子女對聯茂與明和公司提出民、刑事告訴。

刑事部分檢方認定罪嫌不足不起訴，家屬聲請再議，目前發回續查；民事部分求償近1千萬元，新北地院認為，劉男與聯茂非雇傭關係，且明和也未要劉男開啟貨櫃門，是劉男擅自開啟貨櫃門致死，判劉男家屬敗訴，仍可上訴。

明和羊毛楊姓課長供稱，公司貨櫃裝卸均交給六堵搬運勞動合作社負責，雙方契約明定，卸貨須以堆高機抵住櫃門，以防止櫃門彈開貨櫃內貨物掉落，開櫃門是六堵合作社工作，案發時他不在現場，也未指示劉男卸貨。

聯茂公司陳姓負責人則說，貨櫃車司機不用卸貨，也不用幫忙開貨櫃，公司僅要求司機將貨櫃送到目的地，貨櫃由貨主自行開啟，須封條完整給貨主簽收，以表示貨櫃完整送達，劉男是職業貨櫃車司機，對運輸工作該做到什麼程度，應有相當程度的了解。

法官認為，劉男與聯茂協議論件計酬，不同於受雇司機的固定薪，加上劉男不需打卡上下班，也未要求聯茂幫他投保勞保，而是另加保於紡織工廠，認定雙方是承攬關係、非雇傭契約關係。加上六堵合作社2名堆高機駕駛證稱，開啟貨櫃門是他們的工作，未要求貨櫃車司機做此工作，法官認為，事故發生是劉男未經正常卸貨流程而擅自開啟貨櫃門發生，難認兩家公司需對此事故負責，因此駁回家屬聲請。