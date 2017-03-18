工程師陳屍大林發電廠鍋爐 勞局調查是否涉工安疏失

2017-03-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中鼎公司59歲的倪姓保溫工程師，昨日失蹤，今（18）日上午9點在台電大林發電廠二號機內鍋爐封煙道25米處發現其遺體，警方初步研判應是從高空墜落而亡。勞工局稍早則指出，一早已派人前往調查，釐清工安疏失的可能性，若雇主未施妥安全設備導致員工死亡，依《職業安全衛生法》規定，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

據《蘋果》報導，中鼎倪姓工程師昨負責二號機鍋爐封煙道電焊作業，今日上午在台電大林發電廠二號機內鍋爐封煙道25米處發現其遺體，初步研判應是從高處墜落而亡。

高市勞工局勞檢處副處長江天賜表示，該處一早已派員赴現場調查，釐清工安疏失等相關問題。勞檢處今晚指出，倪姓工程師遺體已送往殯儀館，真正死因仍有待檢察官相驗結果出爐才能確定。