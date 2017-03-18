「大支」吸食器攬客 藥頭帶行動保險箱販毒被逮

2017-03-18 11:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕涉毒夏姓男子從苗栗北上新北販毒，他將毒品、訂製的「大支」吸食器裝入行動保險箱內，帶著趴趴走販毒，他到板橋租屋處打算另起爐灶，因毒蟲們對大支吸食器口耳相傳，讓板橋警分局也接獲線報，到夏嫌藏身處捉人時，夏嫌還在吸毒，被警方帶回偵辦。

板橋警分局偵查隊調查，25歲夏男販毒維生，目前因毒品案被通緝，他為躲避查緝，近日落腳板橋館前東路租屋，為招攬生意，還訂了1支「大支」玻璃吸食器，用來吸引毒蟲，這些毒蟲用大支吸食器吸得過癮，也向夏嫌光顧買毒。

新北市到夏嫌絡角處逮人時，夏嫌拒不開門，警方監控後窗後破門，壓制夏嫌，在他隨身物品中，赫見一箱行動保險箱，裡面放置安非他命、大麻等毒品、吸食器。

夏嫌帶著這只保險箱到處販毒，被警方當場查獲，他辯稱，那些毒品都是朋友寄放，他自己只吸了一些毒品；警方將夏嫌押解歸案，並依毒品罪嫌送辦。

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