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仁武工人遭砍死 兇嫌於台南落網

2017-03-16  16:20

首次上稿 14:19
更新時間 16:20

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市仁武區一名52歲工廠組長王鐘仁，今天上午於工廠內與年輕幹部莊嫌（31歲）口角，竟遭莊嫌持開山刀砍斷左臂，送醫不治。莊嫌於下午1點許於台南家中落網。

仁武警分局偵查隊長郭家峰表示，命案發生於轄區仁心路199巷工廠，目擊者指稱，莊嫌去年7月到職，多次與死者口角，昨天兩人又吵，莊嫌於今天上午7點50分到工廠辦離職，見死者現身，竟返車取出備藏開山刀，朝死者砍背部及手腳，當場砍斷左臂，現場血流如注。

警方表示，莊嫌作案後持刀駕車離開，死者送醫不治，工廠內血跡斑斑，血水沿排水溝外流，至於兇嫌作案後到楠梓區找女友，開車逃回台南「跟媽媽告別後」遭警方逮捕。

莊嫌供稱，與死者因操作堆高機（台語：天車）理念不合，像部隊菜鳥一樣被教訓，昨天（15日）又遭死者攔車毆打，到警局驗傷後憤而決定離職，今天辦手續，進公司遭死者嗆聲「哩擱來衝三小」，決定「給他教訓」，返回車內拿出預藏開山刀怒砍，砍幾刀也忘了。

警方表示，莊嫌不知砍死人，作案後載著家當先到楠梓區找女友，再搬回台南，車程中聽到廣播新聞播報死者消息，驚訝出事，隨後接到警方來電，莊嫌告知回台南跟媽媽道別，於台南落網。

警方表示，死者由單親媽媽養大，民國103年於台南涉及槍砲案，檢方未起訴，來高雄找工作重生，至於莊嫌母親痛心向兒子道別，「說長這麼大了，要會自己想。」

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  • 莊嫌不滿死者「像部隊菜鳥教訓他」。（記者黃旭磊攝）

    莊嫌不滿死者「像部隊菜鳥教訓他」。（記者黃旭磊攝）

  • 兇刀血跡斑斑。（記者黃旭磊攝）

    兇刀血跡斑斑。（記者黃旭磊攝）

  • 現場血跡斑斑。（記者黃旭磊翻攝）

    現場血跡斑斑。（記者黃旭磊翻攝）

  • 工廠內觀。（記者黃旭磊攝）

    工廠內觀。（記者黃旭磊攝）

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相關關鍵字： 殺人未遂 砍人 砍殺 開山刀
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