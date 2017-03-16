台中大7連衝撞9次ALTIS 兩造車主都被起訴

BMW（黑車）將豐田（白車）車頭撞毀。（圖擷取自臉書爆料公社）

2017-03-16 11:53

［記者楊政郡／台中報導］去年10月底在龍井區新興路發生BMW大7轎車衝撞豐田ALTIS事件，台中地檢署偵結起訴大7車主郭某犯公共危險、恐嚇、毀損等罪，而豐田汽車駕駛彭、王、游及羅姓少年（移送少年法庭）等犯公共危險、傷害、恐嚇、強制未遂、毀損等，檢察官認為一開始是彭等人太囂張，而郭姓車主反制，衝撞前5次還算正當防衛，第6次至第9次衝撞已逾越正當防衛，雙方皆有過錯。

起訴書指出，此事件經民眾爆料影片一再出現在網路上，大7車主車上有妻子、5歲兒子，遭彭某等4、5人持棒球棍、徒手攻擊，企圖拉郭某下車，所性郭某鎖上中控鎖，繼續發動引擎先以倒車方式衝撞7次，再迴轉以車頭撞車頭2次，來反制彭某等一群人的騷擾，總計9次撞擊。網路上曾一片支持大7車主，認為他為了保護妻兒不顧愛車，給小屁孩一陣教訓。

起訴書指出，105年10月31日19時許，彭某駕駛租賃車搭載女友，王、游及羅姓少年，車子開到龍井區新興路必勝客前，不顧併排停車彭與女友就下車買東西，擋了郭某的車子，郭按了1短2長聲喇叭，引來王、游等人在車內辱罵，而郭某夫妻也不滿在車內說「這會不會太誇張」。

郭某繞過阿提斯離去，正好彭某買東西回來，就問誰在「叭！」，心生不滿，開著車就追上ＢＭＷ，在ＢＭＷ後方停下，對郭某按了一長聲喇叭，郭某也停車不甘示弱回嗆「來阿！」、「衝三小」，此時郭某啟動引擎往前，彭某原本一群人持棒球棍下車准被要砸車，看到ＢＭＷ又啟動，以為郭某要跑了，又上車準備再追，不料郭卻是極速倒車衝撞阿提斯，阿提斯倒退約3公尺。

此舉更引發彭等人不滿，分持棒球棍、徒手，下車敲打大7的擋風玻璃、側門，還企圖拉開車門，大7再度前進再後退方式衝撞阿提斯，彭某等企圖圍住大7攻擊，郭某第3次前進再後退衝撞阿提斯車頭，彭等人發現對方不好惹，有人退到騎樓下不再叫囂，第4次衝撞僅游拿起棒球棍遠遠丟向大7，第5次衝撞也是彭某對郭某大叫「切掉了（指熄掉引擎）」、「會不會太誇張」，之後又連續衝撞4次，郭某反過來對彭某等嗆聲，「不要跑這是我地盤」、「我已經烙人」、「等一下打斷你們的腿」等。