最短命分局長攻頂消防局長！ 基層：希望坐久一點
2017-03-16 10:40
〔記者湯世名／彰化報導〕曾創下警政史上僅任彰化警分局長38天即下台的彰化縣消防局副局長李永福，經彰化縣政府核定調陞消防局長，原局長蕭嘉政退休，副局長則由第一大隊長邱聰佳調陞，將在3月27日布達。消息在警、消單位傳開，昔日被李永福帶過的基層員警，有人認為「不可思議！」也有人祝福說：「希望這次可以做久一點！」還有人諫言：「帶兵要帶心，部屬才會願意為長官拚命！」
現年56歲的李永福是於2009年從雲林縣警局斗六分局分局長，調任彰化縣警局彰化警分局長，但才在位38天，就因被基層檢舉「對下屬頤指氣使」，以及酒後闖入檢警查賄會議，對包括彰化地檢署襄閱主任檢察官陳德芳在內的多名檢察官大小聲，媒體披露引起時任警政署長王卓鈞震怒，認為其言行失當，嚴重影響領導統御威信，將李記過並調任保三總隊秘書室主任，創下警政史上最短命分局長的紀錄，時任彰化縣警察局長蔡義猛也因考核監督不周遭記申誡。
李永福蟄伏數年，順利從警察機關轉任消防單位至彰化縣消防局任職秘書，一路跟隨長官學習，進而調陞消防局副局長，深受高層賞識，栽培作為消防局長接班人選。
即將退休的蕭嘉政說：「他（指李永福）跟以前不一樣了啦，消防局同仁很團結！」蕭嘉政並指自己將轉換跑道繼續貢獻社會，目前已有多個工作機會在接觸中，但不會接任公職。
昔日曾被李永福帶過的基層員警得知其即將高升消防局長的消息，有人認為「不可思議！」但也有人給予祝福，並「希望這個位子可以坐久一點！」還有基層認為，帶兵要帶心，部屬才會願意為長官拚命，否則吃虧的還是自己。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 川普控被歐巴馬竊聽 國會調查結果出爐
- 老、危怎認定 重建條例審查牛步
- 經典賽》委內瑞拉今戰美 小熊佈局強投助陣
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- 伊朗與西亞世界》亞果出完任務之後
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 吳慷仁愛瘋了 拒與女友續緣
- 老公陪洗澡每周嘿咻4次 人妻新婚21天不滿足拍AV洩慾
- 馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…
- 這炷香驚見「福德正神」 網友：要進財了嗎？
- 女嬰遊印尼染麻疹 急追537名接觸者
- 暫不修法 行政院堅守立場
- 悍將遭猿封鎖 「10分」震撼
- 83歲阿公做粿 養活4障礙家人
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 柯瑞慶29歲生日 飆29分奪回龍頭
- 僅1大聯盟球員 日本全勝揮軍道奇球場
- 防止落軌》捷運月台門 明年7月到齊
- Tiffany春季婚典之約 姓名標籤代求婚
- 南鐵地下化動土 預定5年後完工
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 《美女與野獸》客串明星竟是她
- 吉拉迪的版本 經典賽熱戰到7月
- 要錢索手印 稅務員便民被當詐騙
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
- 全台空品轉好但埔里卻轉壞？ 氣象達人指出重點...
- Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好
- 建管人員涉貪 柯P：現在才抓效率太慢
- 六輕4期擴廠 3案合併重做環評
- 不只飛彈 中國在西沙群島偷建港
- 禁航區飛無人機 可重罰150萬元
- 獅喬好薪事 教練團也底定
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 自由廣場》〈青年論政〉掀開太陽花「黑箱」 還原歷史定位
- 經典賽》球速曾比野手慢 昔日育成選手變身日本最強投（影音）
- 證券行情表、證券表格
- 經典論戰／北市1.5倍大島嶼 荷棒人才庫
- 經典賽Live》美國醒了！8局下開轟扳平委內瑞拉（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：最短命分局長攻頂消防局長！ 基層：希望坐久一點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分