最短命分局長攻頂消防局長！ 基層：希望坐久一點

2017-03-16 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕曾創下警政史上僅任彰化警分局長38天即下台的彰化縣消防局副局長李永福，經彰化縣政府核定調陞消防局長，原局長蕭嘉政退休，副局長則由第一大隊長邱聰佳調陞，將在3月27日布達。消息在警、消單位傳開，昔日被李永福帶過的基層員警，有人認為「不可思議！」也有人祝福說：「希望這次可以做久一點！」還有人諫言：「帶兵要帶心，部屬才會願意為長官拚命！」

現年56歲的李永福是於2009年從雲林縣警局斗六分局分局長，調任彰化縣警局彰化警分局長，但才在位38天，就因被基層檢舉「對下屬頤指氣使」，以及酒後闖入檢警查賄會議，對包括彰化地檢署襄閱主任檢察官陳德芳在內的多名檢察官大小聲，媒體披露引起時任警政署長王卓鈞震怒，認為其言行失當，嚴重影響領導統御威信，將李記過並調任保三總隊秘書室主任，創下警政史上最短命分局長的紀錄，時任彰化縣警察局長蔡義猛也因考核監督不周遭記申誡。

李永福蟄伏數年，順利從警察機關轉任消防單位至彰化縣消防局任職秘書，一路跟隨長官學習，進而調陞消防局副局長，深受高層賞識，栽培作為消防局長接班人選。

即將退休的蕭嘉政說：「他（指李永福）跟以前不一樣了啦，消防局同仁很團結！」蕭嘉政並指自己將轉換跑道繼續貢獻社會，目前已有多個工作機會在接觸中，但不會接任公職。

昔日曾被李永福帶過的基層員警得知其即將高升消防局長的消息，有人認為「不可思議！」但也有人給予祝福，並「希望這個位子可以坐久一點！」還有基層認為，帶兵要帶心，部屬才會願意為長官拚命，否則吃虧的還是自己。