| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
 首頁 > 社會

女大生泣訴 郭修延對著她脫褲露下體...

郭修延被爆對女大生進行猥褻行為。（資料照）

2017-03-16  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕綽號「蛙人」的前Lamigo桃猿隊內野手郭修延，被踢爆涉嫌趁大部分隊職員出國比賽時在酒後侵入女大生所租的房間，對女大生進行猥褻行為，媒體追查發現，郭修延進入房間後，竟脫下褲子裸露下體爬上女大生所睡上舖，動作之大讓女大生驚醒尖叫，郭立刻驚惶而逃，女大生也報警處理。

《蘋果日報》報導，屏東分局歸來派出所長胡峰銘透露，女大生向警員泣訴，她獨自在宿舍睡覺，後來明顯感受到有人接近，立刻驚醒，卻看到一名男子在她腳邊望著她，並裸露下體，嚇得她吼叫問：「你是誰？」一時之間也找不到武器，只好抓起手邊的枕頭對著他狂打，但男子馬上穿褲奪門而出。

郭修延坦承當天酒後有進入女大生的房間，但詳細情形酒醉記不得，但他強調並沒有碰觸對方身體，警方訊後依猥褻未遂、侵入住宅等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Lamigo Lamigo桃猿 桃猿隊 郭修延
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：女大生泣訴 郭修延對著她脫褲露下體...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.