女大生泣訴 郭修延對著她脫褲露下體...

郭修延被爆對女大生進行猥褻行為。（資料照）

2017-03-16 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕綽號「蛙人」的前Lamigo桃猿隊內野手郭修延，被踢爆涉嫌趁大部分隊職員出國比賽時在酒後侵入女大生所租的房間，對女大生進行猥褻行為，媒體追查發現，郭修延進入房間後，竟脫下褲子裸露下體爬上女大生所睡上舖，動作之大讓女大生驚醒尖叫，郭立刻驚惶而逃，女大生也報警處理。

《蘋果日報》報導，屏東分局歸來派出所長胡峰銘透露，女大生向警員泣訴，她獨自在宿舍睡覺，後來明顯感受到有人接近，立刻驚醒，卻看到一名男子在她腳邊望著她，並裸露下體，嚇得她吼叫問：「你是誰？」一時之間也找不到武器，只好抓起手邊的枕頭對著他狂打，但男子馬上穿褲奪門而出。

郭修延坦承當天酒後有進入女大生的房間，但詳細情形酒醉記不得，但他強調並沒有碰觸對方身體，警方訊後依猥褻未遂、侵入住宅等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。