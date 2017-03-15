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獨來獨往10年 男子陳屍租屋處多日

2017-03-15  17:46

〔記者陳薏云／新北報導〕獨居暴斃！新北市永和區一名55歲劉姓男子，患有口腔癌及心血管疾病，獨自居住在保生路一處租屋處，因多日沒出門，房東昨前往破門後發現劉男在房內死亡多時，死著身上並無外傷，門窗也沒有遭到破壞，將請檢方調查死因。

房東表示，因劉男好幾天沒有出門，機車也都停在樓下，才會通知家屬，沒想到破門後就發現劉男全身發黑倒在床邊，嚇得立刻報警。

家屬向警方透露，劉男未婚，平常較少跟家人聯繫，獨來獨往，10年前就患有口腔癌及心血管疾病，口腔癌經過醫院開刀治療，身體狀況好轉後都在工地打零工，警方初步勘驗，劉男身上無外傷，門窗也未被破壞，詳細死因仍待釐清。

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  • 獨居男家中暴斃，永和警分局報請相驗死因。（資料照，記者陳薏云攝）

    獨居男家中暴斃，永和警分局報請相驗死因。（資料照，記者陳薏云攝）

  • 男子獨居於永和區保生路陳屍租屋處。（記者陳薏云翻攝）

    男子獨居於永和區保生路陳屍租屋處。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 口腔癌 心血管疾病 暴斃 獨居
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