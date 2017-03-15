| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長李雅樵辭世 享壽89歲 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 社會

酒駕累犯衝撞警車 警破窗逮人受傷

苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家（右二）因公受傷，警政署駐區督察吳啟瑞（左二）前往慰問，並致贈慰問金。（記者張勳騰攝）

2017-03-15  15:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家、邱治維，今天執行巡邏勤務時，在苗栗市區發現一輛自小客車未開大燈行駛行跡可疑，欲攔查時卻加速逃逸並衝撞警車，線上警網攔停時，仍不配合受檢，吳宏家為防止車內林姓駕駛逃逸，持警棍破窗進入逮人，過程不慎被碎玻璃割傷右手掌，幸無大礙。

林男呼氣酒測值1.23MG/L，依毀損公物、妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。苗栗警方說，林男是酒駕累犯，至少有6次被警方查獲，他供稱是擔心被警方查獲，才加速逃逸。

警政署駐區督察吳啟瑞下午會同苗栗縣警局督察長張金來、苗栗警分局長陳國文前往慰問吳宏家因公受傷，並致贈慰問金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家模擬持警棍破窗逮人過程。（記者張勳騰攝）

    苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家模擬持警棍破窗逮人過程。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 妨害公務 毀損公物 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：酒駕累犯衝撞警車 警破窗逮人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.