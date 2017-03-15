酒駕累犯衝撞警車 警破窗逮人受傷

苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家（右二）因公受傷，警政署駐區督察吳啟瑞（左二）前往慰問，並致贈慰問金。（記者張勳騰攝）

2017-03-15 15:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家、邱治維，今天執行巡邏勤務時，在苗栗市區發現一輛自小客車未開大燈行駛行跡可疑，欲攔查時卻加速逃逸並衝撞警車，線上警網攔停時，仍不配合受檢，吳宏家為防止車內林姓駕駛逃逸，持警棍破窗進入逮人，過程不慎被碎玻璃割傷右手掌，幸無大礙。

林男呼氣酒測值1.23MG/L，依毀損公物、妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。苗栗警方說，林男是酒駕累犯，至少有6次被警方查獲，他供稱是擔心被警方查獲，才加速逃逸。

警政署駐區督察吳啟瑞下午會同苗栗縣警局督察長張金來、苗栗警分局長陳國文前往慰問吳宏家因公受傷，並致贈慰問金。

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