暖心小女警 惡臭淤泥中替阿嬤撈鑰匙

阿嬤對於女警蕭昱晴在她最無助的時候適時伸出援手，相當感動。（記者許國楨翻攝）

2017-03-15 13:36

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓阿嬤從郵局辦完事，準備騎車趕回家照顧孫子，車鑰竟掉落水溝蓋縫隙，想趴下去找卻因年事已高，加上腰受傷根本無力搬動水溝蓋，第二警分局女警蕭昱晴巡經見狀發揮機智，利用槓桿原理掀起水溝蓋，顧不得傳來的惡臭，徒手在淤泥中替阿嬤撈找到鑰匙，讓直擊民眾忍不住稱讚：暖心小女警。

第二分局文正派出所警員謝詠升、張育華、蕭昱晴，上週五上午，到五權郵局簽巡邏表時，看見一臉不知所措的廖姓阿嬤在機車旁來回跺腳，上前關懷得知，阿嬤剛從郵局辦完事準備騎車回家，機車鑰匙竟不偏不倚掉落水溝蓋縫隙，想趴下去找卻因年事已高加上腰受傷根本無力搬動水溝蓋，且家中還有幼孫需要照顧才會如此焦急。

警方先安撫阿嬤緊張情緒，再嚐試掀開與水泥地幾乎密合的水溝蓋未果，此時女警蕭昱晴發現水溝蓋右上角處與水泥地露出縫隙，立即將警棍伸入縫隙以槓桿原理鬆動後順利掀起水溝蓋，接著二話不說捲起衣袖，直接徒手在傳來陣陣惡臭又泥濘不堪淤泥中搜尋。

惟因爛泥淤積嚴重加上水流沖刷，蕭員搜尋10鐘未果一度想放棄改採其他方式時，手指在淤泥中碰到形狀類似鑰匙的物體，拿起來一看確認是阿嬤的鑰匙，想不到素未謀面的女警竟願意搬動厚重水溝蓋，還彎下腰徒手在大家避之惟恐不及的臭水溝中尋找因個人疏忽掉落的鑰匙，讓阿嬤相當感動，也非常感謝蕭員在她最無助的時候適時伸出援手。