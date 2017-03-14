新莊傳休旅車衝入待轉區 撞5機車釀4傷

2017-03-14 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區中正路與龍安路口，今晚間7時許傳出一輛休旅車不明原因衝向機車待轉區，撞倒5部正在停等紅燈的機車，共計造成4人受傷，所幸皆無生命危險，救護人員緊急將4人送往樂生迴龍醫院，而詳細事故原因仍待警方調查。

據了解受傷的4位民眾，分別為2名46歲男性，及兩名分別為30及40歲的女性，皆為肢體疼痛，身體擦挫傷，經送醫後均無大礙。