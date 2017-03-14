農友竹林施肥 遭桂竹刺傷左腳送醫

2017-03-14 20:10

〔記者歐素美／台中報導〕彭姓農友今天下午在和平區東崎路的竹林內施肥時，左腳不慎遭桂竹刺傷，消防局獲報趕往，利用搬運車及長背板將他運送到救護車上，再轉送東勢農醫院治療。

彭姓農友下午4點多在竹林內施肥時，一時不注意，桂竹竟刺穿其鞋底，造成其左腳受傷，痛到他無法動彈，趕緊打119求救。

消防局雙崎分隊接獲通報，立即出動救援，但山區聯外道路無明顯地標，僅知附近有一間雜貨店，消防人員找不到路，經通知員警及附近熱心民眾協助，才在產業道路上發現彭姓農友的農用搬運車，並在不遠處的竹林中找到彭男。

救護人員立即替彭男包紮止血，再利用搬運車及長背板將他送至救護車上，轉送東勢農民醫院治療。

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