婦人硬闖平交道不滿挨罰申訴 慘遭監視器打臉

馮婦強闖成功陸橋下的平交道，被警方開罰4萬5千元。（記者吳昇儒攝）

2017-03-12 21:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名馮姓婦人去年5月中旬騎機車違規穿越仁愛區成功路平交道時，被鐵路警察攔下開罰。婦人不滿被重罰4萬5千元，向法院提出行政訴訟，認為自己騎過平交道時，柵欄尚未放下，希望法官撤銷原處分。基隆地方法院法官調閱案發時的監視器卻發現，警報器已經響了10秒馮婦才騎車穿越平交道，明顯違法駁回告訴。

馮婦向法官表示，自己家境清寒還獨自育有一子，案發當時通過平交道後，被躲在石柱後面的警察攔下，說自己闖平交道，但是柵欄還沒有放下，應該沒有違法，本來想說不要跟警察先生爭執，幾百塊的罰單自己繳一繳就好，怎知卻高達4萬5千元，自己實在繳不出來，希望法官能夠撤回原處分。

開單的郭姓警員則向法官指稱，馮婦通過平交道時，警報器已經響10秒，直到柵欄放下剩下40度時，她才縮頸通過，非常危險，且依規定聽到警報器響就該停等，不能通過平交道。

法官調閱監視器發現，警報器響了之後，婦人才冒險通過平交道，警方開罰並無缺失，判馮婦敗訴，維持原處分。