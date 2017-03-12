車手還有升遷制？ 警：匪夷所思

警方攔查到當詐團轉運手的楊男。（記者許國楨翻攝）

2017-03-12 13:36

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓年輕人當車手一年多，期間因每次皆能順利完成任務，上手覺得可以託付重任晉升為中階管理幹部、轉運手，負責幫詐團將銀聯卡交由車手提領，再向車手收取提領詐款交給上手，警方當晚攔查到楊男起出大批銀聯卡及10多萬贓款聽到這番說詞忍不住痛斥：當車手就是不對還瞎扯，真是夠了。

台中市第三分局立德派出所員警本月7日凌晨12點多巡經東區建成路，見對向國泰世華銀行前停有一部自小客未熄火，且23歲楊男站在車旁不斷講著電話，警方直覺有異立即迴轉上前盤查。

未料楊男未等警方開口即急著撇清絕對不是車手，沒有到銀行ATM領錢，因內急要到加油站上廁所，才將車子停放銀行前，只是加油站距銀行尚有近百公尺遠，楊男此態度反讓員警起疑：「又沒人說你是車手，幹嘛那麼緊張﹖」

為取信警方，楊男主動拿出手機供檢視，但不僅回答不出自己手機號碼，又辯稱不知道手機通訊軟體內聊天內容術語為何，警方隨即在楊男包包內發現159000元的大疊千元鈔票，楊男無法交代來源仍不斷裝傻逃避問題，直到警方在汽車後座查獲分裝好銀聯卡、寫有銀聯卡密碼紙條等共20組，楊男才一改耍賴態度，承認是詐團成員。

楊男供稱，一年多前經朋友介紹加入詐團擔任車手，因為每次皆能順利完成任務，上手覺得可以託付重任，才剛晉升為中階管理幹部當轉運手，負責幫詐團將銀聯卡交由車手提領，再向車手收取提領詐款交給上手，未料遇到眼尖警察，慘遭滑鐵盧，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

警方在楊男包包內發現159000元贓款。（記者許國楨翻攝）