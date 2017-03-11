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林克穎潛逃連他都看不下去！蘇格蘭檢察總長提上訴

在台撞死送報生潛逃出境的英商林克穎。（資料照）

2017-03-11  12:59

〔記者項程鎮／台北報導〕在台撞死送報生潛逃出境的英商林克穎，惡劣行徑連英國檢方也看不下去，蘇格蘭檢察總長沃爾夫（JamesWolffe）認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，沃爾夫今年初上訴英國最高法院，英國最高法院受理，本月6日第一次開庭。

據了解，英國最高法院6日開庭時，林克穎的律師主張台灣監所擁擠，影響受刑人的人權，違反歐洲人權公約，另外，林克穎害死送報生，引起台人公憤，律師擔心讓他回台服刑後，「人身不安全」。

英國最高法院和我國一樣都是法律審，因此6日開庭時，未傳訊林克穎出庭，僅由他的律師代表到場，英國檢方則由沃爾夫代表控方出庭，沃爾夫向合議庭指出，蘇格蘭檢方曾派人到台灣實地勘查監所環境，以及了解台灣民眾和媒體對林克穎案的反應，認為監所環境適合林克穎服刑，且民眾可以理性面對林克穎案，建議合議庭判准引渡。

由5位法官組成的英國最高法院合議庭聽取雙方意見後，未當庭做出裁決，也未訂出下次開庭時間；法界人士指出，英國最高法院和我國一樣，沒有規定受審案件何時會做出裁判，因此未來宣判時間難以預測，但至少年底前應有相當進度。

法務部政務次長陳明堂表示，法務部努力改善監所環境，部長邱太三本月9日已召開記者會，提出一人一床等改善監所環境的計畫，台灣是民主法治社會，林克穎引渡回台後，民眾不致對他有過激行為，因此林克穎的律師所說的監獄環境等狀況都不成問題。

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