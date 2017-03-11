林克穎潛逃連他都看不下去！蘇格蘭檢察總長提上訴
2017-03-11 12:59
在台撞死送報生潛逃出境的英商林克穎。（資料照）
〔記者項程鎮／台北報導〕在台撞死送報生潛逃出境的英商林克穎，惡劣行徑連英國檢方也看不下去，蘇格蘭檢察總長沃爾夫（JamesWolffe）認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，沃爾夫今年初上訴英國最高法院，英國最高法院受理，本月6日第一次開庭。
據了解，英國最高法院6日開庭時，林克穎的律師主張台灣監所擁擠，影響受刑人的人權，違反歐洲人權公約，另外，林克穎害死送報生，引起台人公憤，律師擔心讓他回台服刑後，「人身不安全」。
英國最高法院和我國一樣都是法律審，因此6日開庭時，未傳訊林克穎出庭，僅由他的律師代表到場，英國檢方則由沃爾夫代表控方出庭，沃爾夫向合議庭指出，蘇格蘭檢方曾派人到台灣實地勘查監所環境，以及了解台灣民眾和媒體對林克穎案的反應，認為監所環境適合林克穎服刑，且民眾可以理性面對林克穎案，建議合議庭判准引渡。
由5位法官組成的英國最高法院合議庭聽取雙方意見後，未當庭做出裁決，也未訂出下次開庭時間；法界人士指出，英國最高法院和我國一樣，沒有規定受審案件何時會做出裁判，因此未來宣判時間難以預測，但至少年底前應有相當進度。
法務部政務次長陳明堂表示，法務部努力改善監所環境，部長邱太三本月9日已召開記者會，提出一人一床等改善監所環境的計畫，台灣是民主法治社會，林克穎引渡回台後，民眾不致對他有過激行為，因此林克穎的律師所說的監獄環境等狀況都不成問題。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 林克穎
社會‧本日最多瀏覽
- 涉共諜中生是「地雷王」 在校生活曝光！
- 高雄驚傳親子4人燒炭自殺 送醫急救
- 羅東林管處響應植樹活動 今送出4千株苗木美化家園
- 林克穎潛逃連他都看不下去！蘇格蘭檢察總長提上訴
- 騎贓車偷人皮包還謊報身分 竊嫌臉上有痣露餡
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 美軍將持續在南韓部署薩德反導系統
- 《2017秋冬男裝週》19
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 豪小子16分 癡癡等連勝
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 《2017秋冬男裝週》18
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 光療唇油 唇色自己決定
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-student held for espionage
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富
- 屏東水底寮要拓寬 公路單位：往縣道旁槽化島施工
- 台化訴願演出逆轉 環團痛批「違憲無效」
- 桃園沿海饋線改善 未來不斷電
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 樂陞股東會將延期5週
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林克穎潛逃連他都看不下去！蘇格蘭檢察總長提上訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分