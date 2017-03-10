北市京站商場驚傳墜樓意外 女子昏迷送醫

2017-03-10 23:05

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市京站大樓今天晚上10時餘驚傳墜樓意外，一名女性突然「砰」的掉在一樓中庭的空地，由於百貨商場已經打烊，路過前往隔鄰轉運站搭車的民眾見狀，急忙報警，轄區警方獲報後，已派人至現場處理，並通報偵查、鑑識人員到場，目前女子身分及墜樓原因仍待釐清。

台北市消防局119勤指中心今天晚上10時8分據報，位於北市市民大道和承德路一段的京站時尚廣場，有女子墜樓急需救護，消防局立刻派出救護車2輛4名救護人員馳往，將昏迷女子送往台大醫院急救。

大同警方表示，由於女子身上並無證件，無法得知姓名年紀，雖然商場已經打烊，可是四樓仍有餐廳和威秀影城，警方正逐一調查，釐清女子墜落究竟是意外，還是跳樓。