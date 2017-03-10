| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北市京站商場驚傳墜樓意外 女子昏迷送醫

2017-03-10  23:05

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市京站大樓今天晚上10時餘驚傳墜樓意外，一名女性突然「砰」的掉在一樓中庭的空地，由於百貨商場已經打烊，路過前往隔鄰轉運站搭車的民眾見狀，急忙報警，轄區警方獲報後，已派人至現場處理，並通報偵查、鑑識人員到場，目前女子身分及墜樓原因仍待釐清。

台北市消防局119勤指中心今天晚上10時8分據報，位於北市市民大道和承德路一段的京站時尚廣場，有女子墜樓急需救護，消防局立刻派出救護車2輛4名救護人員馳往，將昏迷女子送往台大醫院急救。

大同警方表示，由於女子身上並無證件，無法得知姓名年紀，雖然商場已經打烊，可是四樓仍有餐廳和威秀影城，警方正逐一調查，釐清女子墜落究竟是意外，還是跳樓。

廣告
  • 京站時尚廣場今天晚上發生女子墜樓意外，送醫急救中。（民眾提供）

    京站時尚廣場今天晚上發生女子墜樓意外，送醫急救中。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 京站 墜樓 女子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：北市京站商場驚傳墜樓意外 女子昏迷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.