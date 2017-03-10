留美正妹赴毒趴暴斃亡 母曾勸「別像W案一樣死掉」

2017-03-10 19:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓女子是美國紐約大學（NYU）畢業的高材生，上月22日凌晨，跟周姓男友赴新北市永和區摩鐵開趴，並邀蕭女與張男這對情侶狂歡，不料吳女疑嗑藥過度，23日下午口吐白沫昏迷，送醫不治，誇張的是，23日晚間10時許，蕭女與張男這對情侶檔，又再約郭男到中和區摩鐵開趴，蕭女遇警臨檢裝昏迷，3人被查獲2級毒品MDMA及三級毒品K他命，對吳女殞命完全不以為意。

吳母憤而對周男、蕭女、張男提告過失致死罪，據了解，周男承認與女友一起在摩鐵吸毒，毒品來源由張男提供，但張男否認販毒，3人均已進行驗尿，檢驗有無毒品反應，檢方當天訊後依轉讓毒品致死罪嫌諭令周、張男各以5萬元交保，蕭女則請回；23日張男、蕭女施用毒品部分，2人則各以5萬元交保。

據悉，吳女出門赴約之前，吳母勸她︰「別去，不要弄得像W Hotel的郭姓女模一樣死掉！」未料一語成讖。

檢方已著手調查在房內查獲10包毒咖啡成份，以釐清案情，而吳女詳細死因須待解剖報告出爐。

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