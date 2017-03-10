詐騙民眾上億 主嫌爽開保時捷、戴鑽錶
台中警方逮捕詐騙轉帳機房吳姓主嫌，發現他出入以200多萬的保時捷休旅車代步。（記者陳建志翻攝）
〔記者陳建志／台中報導〕南投一名吳姓男子（38歲），擔任詐騙轉帳機房負責人，經手洗錢金額初估上億元，該機房去年底遭警方破獲後，吳男四處躲藏，警方經長期追查，8日清晨直搗吳男在台中北屯的租屋處，將睡夢中的吳男逮捕，發現吳男不但出入以保時捷休旅車、百萬杜卡迪重機代步，還查扣鑽錶、鑽戒、金項鍊等市價超過千萬的贓物，豪奢程度讓人吒舌，對照民眾辛苦一輩子的積蓄被騙光，行騙的吳男卻吃香喝辣，員警都痛斥太可惡！
霧峰分局和刑事局偵7大隊第2隊，去年底在南投縣埔里鎮破獲一處以神壇當掩護的詐騙轉帳機房（俗稱水房），逮捕陳姓男子等4人，初估該機房經手的洗錢金額上億元，警方為一舉瓦解該集團，向上追查幕後主嫌。
霧峰分局偵查隊副隊長賴瑞華表示，經數月追查，確認綽號「大順」的吳姓男子（38歲）就是幕後主嫌，經跟監、埋伏，8日清晨直搗吳嫌藏匿的租屋處，警方進屋時吳嫌仍在睡夢中，還來不及反應就被逮捕。
警方清查發現，吳嫌出入以市價約270萬的保時捷休旅車，以及市價100多萬，有重機界法拉利之稱的義大利杜卡迪（Ducati）大型重機代步，還在屋內起出6只鑽錶、2克拉鑽戒2只、金項鍊1條等市價超過千萬的贓物。
警方表示，吳嫌供稱因警方查緝車手頻繁，造成許多詐騙贓款被攔阻，因此透過轉帳機房洗錢，為避免攜帶大量現金在身上被查獲，以贓款購買鑽錶、鑽戒保值、變現，生活過得相當優渥，訊後將吳嫌依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。
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警方直搗吳姓詐騙主嫌租屋處將他逮捕。（記者陳建志翻攝）
台中警方逮捕詐騙轉帳機房吳姓主嫌，發現他出入騎乘有重機界法拉利之稱的義大利杜卡迪重機。（記者陳建志翻攝）
警方逮捕吳姓詐騙主嫌，起出金項鍊等贓物。（記者陳建志翻攝）
警方逮捕吳姓詐騙主嫌，起出鑽錶等贓物。（記者陳建志翻攝）
警方逮捕吳姓詐騙主嫌，起出2克拉的鑽戒等贓物。（記者陳建志翻攝）
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