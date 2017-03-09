| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》陳鏞基敲安 台灣追平！！ 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

油畫大師好心出借畫室 弟子偷走高檔畫布遭起訴

2017-03-09  19:34

〔記者錢利忠／台北報導〕林姓女子拜油畫大師龎均的妻子籍虹為師，籍虹好心出借畫室，林女卻將放在畫室中的200多張已裝框的比利時畫布偷走，林女雖否認行竊，但檢警卻在她家查獲20多張畫布，台北地檢署認定她涉竊事證明確，依竊盜罪將她起訴。

現年81歲的龎均曾任台灣藝術大學視覺傳達設計系教授，是現代繪畫大師徐悲鴻的弟子，評論家認為，他的作品融合東、西方獨特意境，把西方的熱情、爆發力及表現力，融合東方的寫意及哲思，可謂東方人文表現主義的代表；龎均妻子籍虹也是知名油畫家。

檢警調查，40多歲的林女拜籍虹為師，籍虹為了讓她專心創作，將位於新北市新店區的日式建築風格畫室出借給她，她平時也會幫龎均及籍虹準備三餐，幫忙照顧寵物。

龎均去年11月間整理畫室時，發現已裝框的200多張比利時畫布不翼而飛，因畫室平日是由林女使用，夫妻倆因此懷疑畫布被林女拿走，但林女卻否認，夫妻倆只好報警逮賊；未料，檢警卻在林女住處查獲20多張比利時畫布，其中有幾張是來自籍虹的畫室。

林女應訊時原稱只取走已受潮的畫布，後來改口稱老師曾告訴她，若缺畫布可以拿去用；因籍虹出庭時稱未答應林女使用畫布，檢方因此認定林女涉竊事證明確。

廣告
  • 林姓女子拜油畫大師龎均的妻子籍虹為師，籍虹好心出借畫室，林女卻將放在畫室中的200多張已裝框的比利時畫布偷走。圖為龐均在自己畫集當中的留影。（資料照，者廖振輝攝）

    林姓女子拜油畫大師龎均的妻子籍虹為師，籍虹好心出借畫室，林女卻將放在畫室中的200多張已裝框的比利時畫布偷走。圖為龐均在自己畫集當中的留影。（資料照，者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弟子 油畫 畫作 畫布 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：油畫大師好心出借畫室 弟子偷走高檔畫布遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.