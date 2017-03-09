油畫大師好心出借畫室 弟子偷走高檔畫布遭起訴

2017-03-09 19:34

〔記者錢利忠／台北報導〕林姓女子拜油畫大師龎均的妻子籍虹為師，籍虹好心出借畫室，林女卻將放在畫室中的200多張已裝框的比利時畫布偷走，林女雖否認行竊，但檢警卻在她家查獲20多張畫布，台北地檢署認定她涉竊事證明確，依竊盜罪將她起訴。

現年81歲的龎均曾任台灣藝術大學視覺傳達設計系教授，是現代繪畫大師徐悲鴻的弟子，評論家認為，他的作品融合東、西方獨特意境，把西方的熱情、爆發力及表現力，融合東方的寫意及哲思，可謂東方人文表現主義的代表；龎均妻子籍虹也是知名油畫家。

檢警調查，40多歲的林女拜籍虹為師，籍虹為了讓她專心創作，將位於新北市新店區的日式建築風格畫室出借給她，她平時也會幫龎均及籍虹準備三餐，幫忙照顧寵物。

龎均去年11月間整理畫室時，發現已裝框的200多張比利時畫布不翼而飛，因畫室平日是由林女使用，夫妻倆因此懷疑畫布被林女拿走，但林女卻否認，夫妻倆只好報警逮賊；未料，檢警卻在林女住處查獲20多張比利時畫布，其中有幾張是來自籍虹的畫室。

林女應訊時原稱只取走已受潮的畫布，後來改口稱老師曾告訴她，若缺畫布可以拿去用；因籍虹出庭時稱未答應林女使用畫布，檢方因此認定林女涉竊事證明確。