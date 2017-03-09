性侵逃犯趴趴走 吵架露餡遭逮

2017-03-09 12:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園一名邵姓男子前年底涉犯性侵案件，卻未出庭，遭桃園地檢署發布通緝。昨日邵男與友人在基隆七堵區發生口角，熱心的民眾報警幫忙，卻意外揪出邵男通緝犯的身分，警方將他帶回應訊。

基隆市警三分局七堵派出所昨日晚間6時許，接獲民眾報案指出，明德一路與南興路口有吵架事件，擔心雙方會打起來，請警察趕緊幫忙。

警方到場後，發現一名男子見警到來神色慌張，立刻説，「我們只是口角，沒事啦，現在馬上就離開，謝謝警察先生！」此舉反而引起警方注意，決定攔查，發現邵男竟是通緝犯，將他帶回應訊。

26歲邵男向警方表示，因為擔心偵訊完被判刑，就要入監服刑，所以不敢到地檢署報到，逃亡期間只能在工地打零工維生，有家歸不得。警訊後，將犯嫌移送桃園地檢署歸案。