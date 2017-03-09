「賜哥」詐團被空降特警瓦解 4人收押
高雄特警空降攻堅詐欺機房，刑大幹員同步接應，隱身機房內的機手無不嚇到腿軟，抱頭趴地求饒。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕以33歲男子王振豪為首的「賜哥」詐騙集團，在高雄左營的透天豪宅架設機房，專門行騙中國民眾，高市刑大前天動員8名保大特警，手持衝鋒槍從天而降，逮捕王嫌等15人，地院今晨近4點裁定主嫌王振豪和邱姓手下、蘇姓、毛姓金主等4人羈押禁見，其餘11人交保、限制住居。
高市刑大查出以王振豪為首的「賜哥」詐騙集團，疑由蘇姓、毛姓金主出資，由王嫌招募10多名機手假扮公安人員，向中國被害人誆騙信用卡遭盜刷，並找來懷孕4個月的妻子和鐘女負責會計工作。
集團在左營租下4層樓的透天豪宅，樓下架設監視器，刑大前天為免打草驚蛇，前天特地請來8名特警借道鄰居頂樓，手持衝鋒槍，腰繫丁字鍬和破擊器，攀繩空降，敲破2、3、4樓窗戶進入，嫌犯見持衝鋒槍的蒙面特警，嚇到腳軟抱頭趴地投降，有人躲進廁所，被刑大幹員拉出，當場查扣27台平板電腦、手機，詐騙講稿、毒品、帳冊和5萬多元現金，並逮捕會計王妻和鐘女，及蘇姓、毛姓金主、機手頭王嫌及10名機手。
警方發現，機手清一色都是男生，每得手一案可獲詐騙金額的3到5％，詐騙集團很快就招募11名機手，年紀最小的機手僅20歲，王嫌為機手頭、邱男為管理幹員，假公安每天上午9點起狂打詐騙電話，直到傍晚5點，期間個人手機由邱男保管。
警方懷疑主嫌提供安毒、K毒、一粒眠給機手吸食提神，王嫌坦承設機房、吸毒，但否認供毒控制機手，蘇、毛2人均否認是金主。估計該集團從105年2月至今，以假檢與公安手法詐騙，得手人民幣300多萬元（約台幣1350萬），約有上百人受害。
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標題：「賜哥」詐團被空降特警瓦解 4人收押
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