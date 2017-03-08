永采烘焙烘違建 中市府開罰並要求自拆

永采烘焙坊整棟建築都是違建。（記者張菁雅攝）

2017-03-08 13:47

〔記者張菁雅／台中報導〕與實習生爆發勞資糾紛的永采烘焙坊，除被勞工局重罰100萬元，建築物已被台中市政府都發局查報為違建，要求自行拆除，否則將列管排拆，都發局也開出6萬元罰單。

永采烘焙坊因要求實習生超時工作，加上過去已有多起勞資糾紛紀錄，勞工局重罰100萬元，昨天罰單已送達。今天又有民眾爆料餐廳整棟建物都是違建。

都發局修復科長朱文彬表示，該餐廳建物沒有建照，都發局已於104年7月21日查報認定為新違建，而除了影響公共安全、交通安全、環境衛生的違建案會立即拆除外，其餘一般案件均列管排拆。

都發局長王俊傑解釋，一般違建建案件1年有3000至4000件，排拆時間會很久，因此該局要求業者自行拆除。

另外，永采烘焙烘所在地的土地使用分區屬於「第一種住宅區」，都發局都計測量工程科長劉政宏指出，第一種住宅區限「專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、托兒所等使用」，因此，永采烘培坊違反土地使用分區管制規定，該局收到衛生局提供資料，確認該處做為餐廳使用，在今年2月23日開罰6萬元，罰單也已送達。