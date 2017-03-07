李宗瑞故事將躍大螢幕 本尊怨「真的很過分！」

2017-03-07 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕富少李宗瑞被控迷姦、偷拍多名女被害人，高等法院今天（7日）再判刑39年2月，針對港台將合資拍攝電影《李宗瑞》，李的律師今天轉述，李宗瑞覺得電影題材「真的是很過分啦」。

中國導演魯宗岳日前宣布將以李宗瑞故事拍攝成電影，還高調來台選角，包括藝人李妍憬等人都到場試鏡。根據《蘋果》報導，李宗瑞本人得知自己故事將被拍成電影後表示，若真的要拍成電影，那這位導演就「真的是很過分」。

李宗瑞律師轉述，必要時會採取法律行動，阻止導演扭曲事實或詆毀他個人名譽。律師強調，目前不清楚導演是要炒新聞還是真的要拍，若做的太over，例如直接用李宗瑞姓名為片名等，不排除會提告。

李宗瑞律師表示，希望導演不要繼續做，應將不實內容移除，目前會持續密切觀察，並與李宗瑞及其家人討論。