我愛她勝過那個垃圾！ 梁女吃素念經向陳家道歉

死者陳女姐姐的鄭姓男友在臉書發文，嗆梁女別再騷擾。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-07 12:28

〔記者王冠仁／台北報導〕震驚社會的陳姓小模命案，昨天兇手程宇的女友梁思惠，因為罪證不足，被檢方撤銷羈押，等同案情出現逆轉。而陳姓小模姐姐的鄭姓男友，昨天晚上在臉書上張貼梁女以私訊方式的道歉文。

梁女寫說，開頭一連串寫了數個對不起，「我知道多少個對不起都喚不回她」，梁女還自責「我連她最後一面都沒見到」；不過，梁女也自知，「現在說這些都晚了」，只希望在陳女火化之前能夠見她最後一面。梁女還說，她在看守所那幾天都吃素念經，希望可以把功德迴向給陳女，更強調「我愛陳女的程度勝過那個垃圾！」

不過，梁女的道歉文似乎並沒讓陳家人接受，因為陳女姐姐的鄭姓男友還發文「警告」梁女，「別再煩我女友」外，他也認為「不管妳今天在不在現場。 你還是共犯。不會有人相信你完全不知情」。