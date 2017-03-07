| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》台灣力抗以色列 先發名單出爐！
 首頁 > 社會

臉書遭網友狂灌謾罵 梁女若告可求償這麼多

梁女昨因提出不在場證明、當庭獲釋。圖為梁女被送辦。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-07  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案震驚社會，案發後被控涉案的梁女臉書湧入逾2萬筆留言灌爆，更出現不少情緒性字眼，昨下午檢方認為梁女因有不在場證明，隨即當庭釋放。有律師指出，若梁女真的無罪，可向數萬網友求償。

《聯合報》報導，律師黃仕翰表示網友若依主流媒體報導指責梁殺人，法官判誹謗定罪機率低，但污辱性字眼便可能吃上公然侮辱罪官司。黃仕翰說若真提告數萬網友，法官可能稀釋每個人的賠償金，1個人可能賠500至1000元。

《蘋果日報》報導，律師游琦俊認為，梁女無論有無被定罪，網友都涉及公然侮辱罪，可處拘役（最多59天）或最高300元罰金。若梁女最後未涉案、獲不起訴或判無罪確定，可另聲請刑事補償。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女模 女模命案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：臉書遭網友狂灌謾罵 梁女若告可求償這麼多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.