臉書遭網友狂灌謾罵 梁女若告可求償這麼多

梁女昨因提出不在場證明、當庭獲釋。圖為梁女被送辦。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-07 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案震驚社會，案發後被控涉案的梁女臉書湧入逾2萬筆留言灌爆，更出現不少情緒性字眼，昨下午檢方認為梁女因有不在場證明，隨即當庭釋放。有律師指出，若梁女真的無罪，可向數萬網友求償。

《聯合報》報導，律師黃仕翰表示網友若依主流媒體報導指責梁殺人，法官判誹謗定罪機率低，但污辱性字眼便可能吃上公然侮辱罪官司。黃仕翰說若真提告數萬網友，法官可能稀釋每個人的賠償金，1個人可能賠500至1000元。

《蘋果日報》報導，律師游琦俊認為，梁女無論有無被定罪，網友都涉及公然侮辱罪，可處拘役（最多59天）或最高300元罰金。若梁女最後未涉案、獲不起訴或判無罪確定，可另聲請刑事補償。