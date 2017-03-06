法定期限24小時 檢警來不及查證錯押梁思惠

2017-03-06 18:50

［記者黃捷／台北報導］淫男程宇涉嫌姦殺陳姓女模，落網後指控女友梁思惠全程在場，梁女雖全程否認，並稱母親可替她作不在場證明，但在檢警聲押禁見前，拘提時間已接近法定期限24小時，來不及傳喚梁母作證，擔心梁女獲釋會串、滅證，為保全證據，不得已只好聲請羈押，一一排除梁女在場後，於今日下午2時20分釋放梁女。

台中第六分局追查出2人下落後，3日凌晨1點在台中拘提2人，並漏夜的北上尋找陳女遺體，上午10時許借用北市南港分局場地偵詢，直到傍晚近6時才移送士林地檢署。

檢察官閱讀完警方移送的卷證，晚間近8時開始對2人隔離問訊，程男對犯案過程及與梁女分工描述詳盡，且指認監視器畫面中同行的女子就是梁女，梁女雖矢口否認，並稱母親可替她作不在場證明，但訊畢時間接近4日0時，自拘提起已過了23小時。

檢警依法必須在4日凌晨1時前做出處分，決定請回、交保或聲押，當時已無時間再傳梁母出庭，且因咬定梁女涉嫌重大，擔心她獲釋後會滅證或勾串證人，因此選擇向法院聲請羈押禁見，法院根據檢警提供卷證，認定有羈押禁見必要，准予聲請。

檢警事後為推翻梁女辯詞，從案發時間點往前調閱監視器，才發現與程男同行的女子其實是死者，而梁女案發當下根本就沒出門，都與母親在家裡，原有的證據被推翻，只好趕緊撤銷羈押。