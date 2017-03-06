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徐耀昌宣示：苗栗是飆車禁地

苗栗縣警局防制飆車有成，縣長徐耀昌（右三）頒發獎勵金給苗栗警分局長陳國文（右四）。（記者張勳騰攝）

2017-03-06  10:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局5日凌晨出動快打部隊在台72線以「口袋戰術」攔查120輛欲前往台3線飆車的小客車，有效遏阻飆車。苗栗縣長徐耀昌今天前往苗縣警局頒發獎勵金，肯定警方及監理、環保單位結合防飆的作為。徐耀昌也宣示「苗栗是飆車禁地，旅遊勝地」，若要來苗栗飆車必定會被警方快打部隊即時「甕中捉鱉」。

苗栗縣警察局長金浩明表示，近半年內於台3線、台1線、台72線均有發生危險駕車情事，均經縣警局透過事先情資蒐集及民眾舉報，統由勤務指揮中心系統跨區整合戰力，啟動快打機制攔檢、逐一盤查，事後並透過各道路監視器、測速照相桿等事證，針對危險駕車行為依公共危險罪移送法辦，其餘違規（闖紅燈、超速等）行為亦依道路交通管理處罰條例依法舉發。

另針對改裝車體部分，苗縣警局亦將拍照後函請監理及環保單位召回檢驗，若有違規情形將由各主管機關依法裁罰。

徐耀昌今天頒發苗栗、大湖、竹南警分局、縣警局交通隊及勤務指揮中心獎勵金，苗栗監理站、苗縣府環保局則頒發獎狀。

徐耀昌也宣示，台3線蔡英文總統要求建設成浪漫台3線，苗栗縣好山好水，道路建設暢通，不會塞車，所以苗栗是「旅遊勝地、飆車禁地」，歡迎全國鄉親到苗栗來旅遊，若要來飆車，苗栗警方將整合監理及環保單位力量予以當頭棒喝。

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