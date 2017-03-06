清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡

清華大學一名大一材料系蔡姓學生今天凌晨從學校旺宏圖書館墜樓身亡，警方及家長和校方已在了解情況，到底是意外還是其他壓力因素輕生，三方仍在了解中。（記者洪美秀攝）

2017-03-06 09:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學大一材料系蔡姓同學今天凌晨5點多被人發現墜樓陳屍在學校旺宏館圖書館戶外，警方獲報已到現場處理，學校也請家長到學校了解，據了解是從旺宏館4樓圖書館墜樓身亡，但到底是輕生還是意外，警方還在進一步了解中。

清大學務長謝小芩說，事情發生的很突然，平常旺宏館圖書館的頂樓是上不去的，且晚間都有門禁管制，到底學生如何到圖書館4樓，又如何墜樓，且是功課還是感情等壓力輕生？或者是意外墜樓？校方已請家長到學校了解，同時也封鎖現場，由警方接手處理並調閱相關的監視器，了解學生到底如何進入圖書館等，一定會全力協助家長與警方了解真相。