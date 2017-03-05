清泉崗毒品案 聯隊長︰沒有任何隱瞞及延誤
2017-03-05 17:44
聯隊長王德揚（中）等人上火線說明，敬禮向社會大眾致歉。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕空軍清泉崗基地傳出基地內撿到大量安非他命毒品疑雲尚未釐清，目前全案由台中地檢署及台中憲兵隊、台中市刑警大隊偵二隊持續偵辦。事發時，基地內有2330位官兵開始進行尿液篩檢，複驗結果卻有8名官兵有一級毒品陽性反應，引起民代及媒體議論，各種揣測甚囂塵上。
空軍427聯隊長王德揚今天下午3點親上火線，由空軍司令部在清泉崗基地會客室舉行記者會，並提出3點聲明，與會者包括聯隊黃姓士官督導長、政戰主任施勝德等人。
王德揚表示，針對基地內拾獲棄置毒品事件引起國人關切，造成軍譽受損，他身為基地指揮官有負長官託付，個人檢討深感則無旁貸，已向司令部自請處分。
他說，聯隊在2月20日事發後，都依相關程序逐即回報及處置，沒有任何隱瞞及延誤。此案屬聯隊自查，他更主動率各單位主官進行驗尿，就是要表達反毒決心。目前全案均全力配合檢憲偵辦，期許能盡速破案，依法嚴辦。由於案件已進入司法程序，關於案情進度等接不便再對外發言，敬請見諒。
另外，針對外傳聯隊長王德揚與黃姓士官督導長不和而傳出陰謀論，黃也親自表示，絕無與聯隊長不和。
基地政戰主任施勝德表示，事發時在營官兵有2330人，至今已完成2329人尿篩，1人因隔日就請婚假出國，明天銷假上班，最快可在8日前完成尿液篩檢。其中有3名女官兵請產假，經取得當事人同意，即派人前往她家中進行尿篩。目前也針對基地在外差訓未實施尿液篩檢人員，已責由各施訓單位以最快速度管制於本週完成。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 竹市賞花季 十八尖山開跑
- 一中承諾書 恐半數大學都簽了
- NBA》不滿強打三角戰術？ 甜瓜抱怨進攻太單調
- 小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛
- 228雄中自衛隊 70年後再出巡
- 羽球》德國賽男單冠軍戰 王子維、周天成今夜對決
- 喬治麥可屍檢還沒完成 前愛人爆家屬苦等不到遺體辦葬禮
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 訪無米樂故鄉 柯P：社區營造應由下而上
- 自由廣場》警察的上級在北京？
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 高市社教館音樂賽 cosplay較勁秀活力
- NBA》活塞4人飆破20分 痛宰七六人保老八
- NBA》曾教喬丹玩桌遊 法蘭柯納爆料：他連玩遊戲都不認輸
- 同婚=死後無人捧斗？ 網友嗆爆藍議員鬼扯！
- 遭阿布沙耶夫斬首德籍人質 遺體被尋獲
- HBL》能仁未來希望陳范柏彥繳「雙十」 率隊退高苑奪季軍
- 中市性平大會考 700多人戴狀元帽應試
- 受川普牽連 阿諾辭電視主持人
- 氣候穩定菜價跌 芥菜1顆5元
- 中國三艘軍艦 通過台海南返
- 豪宅變野砲聖地 喬治克隆尼氣炸
- 經典賽》潘威倫35歲生日快樂 有望再扮抗荷英雄
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- 受誘做跨國詐騙集團車手 台人遭捕曾逾400人
- 台南社大遷校 辦菜市場學校鼓勵婆婆媽媽來上學
- 陶嫚曼曝光陳年挫照 坦承整完這裡變正了
- 經典賽》古巴熱身賽打線熄火 遭西武獅完封
- 房市低迷？台中這條街租金翻倍漲 還怕租不到
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 〈Easy美人〉翹睫毛不用夾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 About 157 schools signed letters with China: MOE
- 外交部證實 台人涉販毒遭印尼警擊斃
- 高尺巨蛋3百鑽石席 坐沙發看球
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 醫病》眼睛紅腫險瞎 醫矚：賞花別做這件事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清泉崗毒品案 聯隊長︰沒有任何隱瞞及延誤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分