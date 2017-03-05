清泉崗毒品案 聯隊長︰沒有任何隱瞞及延誤

聯隊長王德揚（中）等人上火線說明，敬禮向社會大眾致歉。（記者李忠憲攝）

2017-03-05 17:44

〔記者李忠憲／台中報導〕空軍清泉崗基地傳出基地內撿到大量安非他命毒品疑雲尚未釐清，目前全案由台中地檢署及台中憲兵隊、台中市刑警大隊偵二隊持續偵辦。事發時，基地內有2330位官兵開始進行尿液篩檢，複驗結果卻有8名官兵有一級毒品陽性反應，引起民代及媒體議論，各種揣測甚囂塵上。

空軍427聯隊長王德揚今天下午3點親上火線，由空軍司令部在清泉崗基地會客室舉行記者會，並提出3點聲明，與會者包括聯隊黃姓士官督導長、政戰主任施勝德等人。

王德揚表示，針對基地內拾獲棄置毒品事件引起國人關切，造成軍譽受損，他身為基地指揮官有負長官託付，個人檢討深感則無旁貸，已向司令部自請處分。

他說，聯隊在2月20日事發後，都依相關程序逐即回報及處置，沒有任何隱瞞及延誤。此案屬聯隊自查，他更主動率各單位主官進行驗尿，就是要表達反毒決心。目前全案均全力配合檢憲偵辦，期許能盡速破案，依法嚴辦。由於案件已進入司法程序，關於案情進度等接不便再對外發言，敬請見諒。

另外，針對外傳聯隊長王德揚與黃姓士官督導長不和而傳出陰謀論，黃也親自表示，絕無與聯隊長不和。

基地政戰主任施勝德表示，事發時在營官兵有2330人，至今已完成2329人尿篩，1人因隔日就請婚假出國，明天銷假上班，最快可在8日前完成尿液篩檢。其中有3名女官兵請產假，經取得當事人同意，即派人前往她家中進行尿篩。目前也針對基地在外差訓未實施尿液篩檢人員，已責由各施訓單位以最快速度管制於本週完成。

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