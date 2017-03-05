遊韓少女涉電信詐騙 網友湧江母臉書狂留言

2017-03-05 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕 向家人表示赴韓是去旅遊卻失聯近2週的台灣少女，外交部已證實，2人因涉及電信詐騙案遭韓國警方逮捕。其中涉案的江芸儀母親表示，雖已得知女兒下落，但她什麼時候能回家，全家人都很擔心，江母也在臉書張貼媒體報導的新聞內容連結，網友也紛紛湧入臉書留言。

據《三立新聞網》報導，江爸爸受訪時無助的表示：「她被韓國那邊逮捕，做違法的事情，第一次遇到這種事情我也不知道，看外交部能不能幫幫我們。」江芸儀的母親何佩宣日前受訪時，心急如焚，怕愛女遭人挾持，並轉請外交部協尋，沒想到愛女竟是涉及電信詐騙遭逮捕。

江芸儀從赴韓旅遊最後卻變成涉及電信詐騙遭逮，不少網友得知消息，紛紛湧入江媽媽的臉書，酸說「你怕他被人騙，結果他去騙人」、「丟臉丟到韓國去，韓國人都以為台灣出優秀詐騙人才」、「怎麼會詐騙呢？台灣之光」。但也有不少網友看不下去，出面幫媽媽平反，「錯的是她女兒吧」、「做錯事的是女兒沒錯，但媽媽也只是想要確保女兒的人，有什麼錯嗎？」、「事情從頭到尾擔心的人是媽媽，到後面被網友罵的也是媽媽，明明最無辜的人就是媽媽啊」。