當酒女曝光惹殺機？ 程宇指控梁思惠懷恨策劃殺女模
〔記者張瑞楨／台中報導〕針對性侵害並殺害陳姓小模命案，雙雙被羈押的性侵害通緝犯程宇與女友梁思惠，都將動機推給對方，程宇宣稱梁女與前男友Andy Lin分手時，Andy Lin於臉書暗指梁女當過酒女，陳女按讚表示認同，引起梁女不滿，以陳女搶她拍廣告等賺錢機會等理由，教唆他「教訓」陳女，還在旁觀看過程，梁女則堅稱，她不知道程宇會殺死對方，她當時也不在場，不過，檢警調查卻顯示，案發時梁女縱使不在現場，也在現場附近。
程宇（24歲）與梁思惠（22歲）被台中警方拘留時，都宣稱不知陳姓小模（22歲）下落，警方在2人投宿的飯店房間內，找到陳女手機外殼與身分證，程宇謊稱是偷來的，他說，他去找張姓攝影師，見陳女也在場，他趁機偷陳女財物，陳女失蹤與他無關，他還可以帶警察去新北市找張姓攝影師。
台中警方查證發現，張姓攝影師近期都在中國，質疑他說謊，警方當時還不確認陳女已死亡，以「最壞的假設」告訴程宇，不說實話，犯後態度不好，會影響法官判刑，如果你殺了對方，犯後態度又差，可能會判處死刑，程宇的態度才開始轉變，但仍帶警方去新北市的張姓攝影師住處，車子開到國道三號三峽路段，他突然改口說，他殺了陳姓女模。
至於殺人的動機，這對情侶都推給對方，程宇說，梁女與前男友Andy Lin去年底分手，雙方撕破臉，梁女甚至以Andy Lin毆打她為由提告，Andy Lin於今年1月14日，在臉書中寫一篇文章：「妳朋友都看不下去和我說，原來妳早在好幾年前就已接觸這行業。...我很尊敬每一個行業，但是不該欺騙另一半，應該沒有人喜歡被欺騙的感覺」，暗指梁女在特種行業內當酒女。
梁女也承認自己做過酒女，但沒有賣淫（做S），陳女卻在Andy Lin的這篇文章中按讚，梁女的媽媽注意到此事而責罵梁女，梁女很不高興，開始策劃教訓陳女，程宇還說，整個計畫是梁女策劃，梁女指陳女屢次搶外拍廣告等工作機會，教唆他教訓陳女，不過，記者昨天檢視上述分手文章，並未見到陳女按讚，也沒有見到陳女留言。
依據吳姓模特兒等人的說法，梁女雖就讀台中市嶺東科技大學進修部，也對外宣稱是模特兒，卻曾從事性交易（賣淫），她疑似在酒店內陪酒的照片，也已被公開。
梁女全盤否認教唆與授意程宇性侵害與強盜殺人，她宣稱不知男友會做出這種事情，對象還是她最好的閨密，不過，梁女口口聲聲說，陳女是她最要好朋友，為何還盜刷陳女的信用卡？梁女對此無言以對。
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