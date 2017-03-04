女網路借款變詐騙共犯 還好法院還清白

2017-03-04 15:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名宋姓女子有意經營小本生意，本錢卻差6萬元，誤以為Line「快借網」可以籌到錢，宋女加入會員後，又誤信Line一名張姓男子要她寄存摺、提款卡與密碼等資料徵信的說詞，把郵局存摺、提款卡與密碼都寄給張，淪為詐騙共犯。基隆地院審理後，認為宋女也是被害人，判她無罪。

判決指出，宋姓女子去年6月間，因經營小本生意需錢孔急，籌不出6萬元，發現Line 「快借網」可以借到錢，加入會員後，及接獲一名自稱張姓男子要她寄存摺、提款卡與密碼等資料做為徵信，宋女把存摺等資料寄給張後，進一步詢問張時，張就已讀不回。

宋女發現對方已讀不回後，主動到派出所報案，才知自己帳戶已被列為警示帳戶。

警方查出，宋女寄出存摺等資料的隔天，馬上有張姓等3名男子挨詐，合計被詐走近9萬元。

檢警調查後，將宋女依詐騙幫助犯，依詐欺罪嫌起訴。

但法院審理時，認為宋女誤信詐騙集團手法，自己也是被害人，判她無罪。

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