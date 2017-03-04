酒醉女乘客想玩方向盤？ 計程車連撞8車
2017-03-04 10:59
〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區今日上午6時30分左右，發生計程車衝撞路邊1輛轎車與7輛機車的交通事故，駕駛在肇事後隨即逃逸，警方經過調查火速找到該名駕駛，查清案發原因是有位酒醉女乘客想玩方向盤，才會讓計程車失控。
據《中央社》報導，該名小黃運將當時載著1位認識的女客，她在喝醉酒的狀況下在車內吵鬧，想把方向盤當成玩具，讓運將在混亂中不慎駕車撞上路邊車輛。
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