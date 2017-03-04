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酒醉女乘客想玩方向盤？ 計程車連撞8車

2017-03-04  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區今日上午6時30分左右，發生計程車衝撞路邊1輛轎車與7輛機車的交通事故，駕駛在肇事後隨即逃逸，警方經過調查火速找到該名駕駛，查清案發原因是有位酒醉女乘客想玩方向盤，才會讓計程車失控。

據《中央社》報導，該名小黃運將當時載著1位認識的女客，她在喝醉酒的狀況下在車內吵鬧，想把方向盤當成玩具，讓運將在混亂中不慎駕車撞上路邊車輛。

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  • 新北淡水今早有計程車連撞8車的事故，原來是有位喝醉的女乘客想玩方向盤，才讓計程車失控。圖為計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者王孟倫攝）

    新北淡水今早有計程車連撞8車的事故，原來是有位喝醉的女乘客想玩方向盤，才讓計程車失控。圖為計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者王孟倫攝）

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