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未雨綢繆 仁德工業區箱涵改善全力趕工…

2017-03-03  13:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然去年入冬以來，台南降雨偏少，但市政府的水利工程並未緩步，過去容易引發洪患的三爺溪仁德段鯽潭橋附近，正全力進行地下箱涵改善，希望趕在汛期前完成，協助防災。

三爺溪畔的仁德工業區，因地勢較為低窪，市政府不僅進行堤防加高的應急工程，還增建土庫抽水站，配合防災，太子路的堤後排水改善去年底完成，大發路連通箱涵的興建，也進入最後倒數階段。

仁德區長郭鴻儀表示，這起地下箱涵的興建計畫，主要位於大發路，是土庫抽水站系統中的重點工程，目前因側溝牽涉到台電管線，正協調該單位儘速配合施作，會趕在5月汛期前完成。

郭鴻儀說，完成後，有助於工業區的防災，除了箱涵改善外，土庫抽水站將增建機組，未來每秒有20立方米的運作功能，雙管齊下，希望廠商不用再承受洪患之苦。

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  • 仁德區大發路的箱涵改善工程進入倒數階段，完成後可協助當地防治水患。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區大發路的箱涵改善工程進入倒數階段，完成後可協助當地防治水患。（記者吳俊鋒攝）

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